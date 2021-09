Cộng đồng mạng xót xa khi xem đoạn video người phụ nữ nghèo khổ đi xin từng gói mì tôm cho con

Tình hình dịch bệnh có nhiều chuyển biến tích cực song nhiều nơi vẫn đang trong “vùng đỏ”. Việc giãn cách quá lâu khiến nhiều người không có việc làm, cuộc sống trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Không ít những đoạn clip ghi lại hoàn cảnh chật vật, đi xin từng chút đồ ăn sống qua ngày của một bộ phận người dân được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Người phụ nữ với vẻ ngoài khắc khổ đứng trước cửa nhà một người dân xin mì tôm (Ảnh: Cắt từ clip)

Trong lúc chờ đợi chủ nhà, chị gái đứng cách xa ra ngoài mép đường để đảm bảo an toàn mùa dịch (Ảnh: Cắt từ clip)

Mới đây, cộng đồng mạng lại tiếp tục truyền tay nhau đoạn clip dài khoảng 2 phút ghi lại cảnh một người phụ nữ nghèo khổ đi xin mì tôm cho các con khiến nhiều người nghẹn lòng.

Cô chủ nhà tốt bụng chuẩn bị một túi đồ ăn tặng cho người phụ nữ nghèo khổ (Ảnh: Cắt từ clip)

Sau khi chủ nhà tiến vào trong, người phụ nữ mới bước đến lấy rồi lẳng lặng rời đi khiến ai nhìn cũng xót xa (Ảnh: Cắt từ clip)

Câu chuyện được camera nhà dân ghi lại vào chiều tối ngày 18/9/2021. Một người phụ nữ có vẻ đã khá lớn tuổi, đeo khẩu trang, dáng người mảnh khảnh, đầu tóc hơi rối lững thững bước đến trước cửa một căn nhà đang mở cửa. Người phụ nữ khá ngập ngừng rồi mở lời: “Chị ơi có mì gói không cho em xin mấy gói em nấu mì tôm cho con em ăn". Đặc biệt, người phụ nữ rất ý thức khi bước lùi xuống đường để đảm bảo khoảng cách an toàn cho chủ nhà. Khi nhận được túi lương thực thì người mẹ cúi đầu cảm ơn rồi lẳng lặng rời đi.

Xót xa khi xem clip người phụ nữ xin từng gói mì cho con (Nguồn: FB)

Sau khi xem xong đoạn clip không ít người phải bật khóc, thương xót cho số phận khó khăn của người phụ nữ. Đồng thời, hành động ấm áp, san sẻ lương thực cho người có hoàn cảnh khó khăn của chủ nhà cũng nhận được cơn mưa lời khen. Một vài bình luận bày tỏ từ phía cư dân mạng:

- “Chị ấy nói xin cho con em ăn mà. Xem video tự nhiên lại nghẹn ngào chảy nước mắt. Đối với mỗi người phụ nữ, luôn dành cho con mọi điều tốt đẹp nhất”.

- “Xem xong nổi hết da gà. Bố mẹ làm cũng vì con cái cả. Nhớ ngày xưa bố mẹ mình cũng vất vả nuôi mấy đứa con. Nhìn cách chị cảm ơn mà nghẹn lòng”.

- “Cách đây 4 ngày cũng có 2 vợ chồng chị kia đạp xe đến trước cửa nhà mình xin ít cơm ăn , hên hôm đó nhà mình cúng đám giỗ nên có đồ ăn nhiều, đem 2 hộp cơm thịt kho trứng ra chị đó mừng muốn khóc nói “lâu rồi em mới được ăn thịt,em cám ơn chị nhiều”.

- “Thực sự xem xong thấy buồn quá. Mình may mắn có việc làm, ăn uống cũng gọi là có đủ có đầy. Thấy nhiều người còn khổ quá. Hy vọng dịch bệnh nhanh chóng qua đi để cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường”.

- “Cảm ơn chủ nhà tốt bụng đã chia sẻ chút mì gói cho mẹ con chị ấy. Có thể giá trị của những gói mì không lớn nhưng nó cũng cứu giúp người khác qua cơn hoạn nạn. Cầu mong ai đó có thể giúp đỡ chị ấy nếu thực sự khó khăn”.

Hiện đoạn video về người phụ nữ đi xin mì gói cho các con vẫn đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.