Huế: Clip gặp 2 người bị tai nạn giao thông, nhiều người thờ ơ phóng qua khiến dân mạng ngán ngẩm

Your browser does not support HTML5 video.

Clip gặp 2 người bị tai nạn nguy kịch, nhiều người vẫn thờ ơ đi qua khiến dân mạng bức xúc (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh tai nạn giao thông giữa hai xe máy tại Thừa Thiên Huế.

Theo như camera nhà dân ghi lại, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h30 chiều ngày 21/9 ngay trước ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Thừa Thiên Huế. Cụ thể, một người phụ nữ mặc áo mưa đi xe máy qua đoạn đường giao nhau thì bất ngờ bị một xe máy đi hướng khác phóng nhanh đâm trực diện.

Cú đâm quá mạnh khiến cả hai phương tiện gần như vỡ vụn, người điều khiển xe ngã văng ra đường. Đáng chú ý, sau khi tai nạn xảy ra rất nhiều người dân đi qua không ai dừng lại hỗ trợ các nạn nhân trong lúc nguy kịch. Đông đảo cư dân mạng sau khi xem xong clip đều bày tỏ sự phẫn nộ với thái độ thờ ơ, vô cảm của một bộ phận người dân kia.

Một vài bình luận bày tỏ sự bức xúc từ phía dân mạng:

- "Dừng lại hỗ trợ xem người ta có bị không rồi gọi cấp cứu có mất nhiều thời gian đâu?".

- "Không hiểu sao đi ngay phía sau thấy người ta bị tai nạn thì lách rồi phóng đi luôn, đúng sống cho bản thân".

- "Chạy như muốn xuống lỗ mà. Tội người qua đường. Thế mà ko thấy ai qua giúp đỡ. Gọi xe cứu thương. Đi và đứng nhìn. Chịu!".

- "Sao ko ai đứng giúp người bị nạn vậy trời sao những người kia vô tâm vậy?".

Được biết sau đó nạn nhân được 2 chú bảo vệ gần đó gọi xe đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.