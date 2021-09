Your browser does not support HTML5 video.

Khoảnh khắc thót tim khi lái xe phát hiện người đàn ông băng qua đường lúc trời còn tối (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, trên một số hội nhóm giao thông bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc người đàn ông đi bộ qua đường suýt bị ô tô đụng trúng.

Theo một số nguồn tin, sự việc xảy ra tại Quốc lộ 5 vào rạng sáng ngày 30/9. Camera hành trình của xe ô tô đã quay lại được toàn bộ sự việc. Cụ thể, khi tài xế đang lưu thông trên đường thì bất ngờ gặp người đàn ông băng qua đường. Đáng chú ý người này đi sang đường lúc trời vẫn còn tối nhưng không có bất cứ tin hiệu nào cho các phương tiện khác biết để tránh. Rất may tài xế đã phản xạ nhanh được vụ tai nạn thương tâm.

Dưới bài đăng về đoạn clip trên không ít người đã để lại bình luận bày tỏ sự búc xúc, phẫn nộ trước hành động sang đường thiếu cẩn trọng của người đàn ông. Một số bình luận từ phía cư dân mạng:

- "May mà xe con đấy, gặp xe tải thì chỉ có xác định ngày làm giỗ thôi, làm khổ người khác!".

- "Tài xế mà ko phản xạ kịp coi xong nhỉ?".

- "Mấy vụ như này chỉ thấy thương các bác tài. Đi trong trời nhá nhem như kia mà không bật đèn điện thoại hay cầm đèn pin theo".

- "Khiếp xem mà hú vía tự dưng lù lù xuất hiện, may tài xế còn phản ứng kịp thời không thì bay xa mấy mét rồi!".

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của công chúng./