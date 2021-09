Khoảnh khắc xe 5 chỗ đâm ngang xe đầu kéo đang sang đường: Dân mạng tranh cãi xe nào đúng luật?

Your browser does not support HTML5 video.

Clip khoảnh khắc xe 5 chỗ đâm ngang xe đầu kéo đang sang đường (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Vụ việc được camera an ninh ghi lại cảnh chiếc xe đầu kéo đang di chuyển sang đường bị chiếc xe con chạy tốc độ nhanh đã không xử lý kịp đâm trực diện vào phần thân xe đầu kéo. Cú đâm quá mạnh khiến tài xế bị thương nặng, chiếc xe ô tô bị hư hỏng biến dạng.

Sau khi clip được đưa lên mạng đã thu hút rất nhiều lượt xem và bình luận, một số ý kiến cho rằng tài xế xe đầu kéo sang đường ẩu không quan sát. Ý kiến khác cho rằng chiếc xe ô tô 5 chỗ đã chạy quá nhanh nên xảy ra trường hợp trên.

Một vài bình luận bày tỏ quan điểm của cư dân mạng:

- "Đường xe con là đường ưu tiên chỉ mấy người mua giấy phép lái xe mới cãi cùn thôi".

- "Ông xe con không chú ý, cái xe to như thế mà nó qua gần hết cái đầu rồi mà nó còn đi chậm nữa, mà thấy xe con gần đến nơi mới phanh thế mày nghĩ bên nào sai, mà mọi người cứ lấy cái quyền đường ưu tiên ra nói? Mấy người biết gần đến điểm đường giao nhau các xe phải giảm tốc độ không? Mà lúc sang đường xe công nó đã đi chậm toàn bộ xe đã nằm trên đường thế thì nghĩ ai sai? Xem lại clip đi!".

- "Xe đầu kéo nó qua hết đường rồi xe con mới lao vào. Nhìn đường trong đô thị xe con đi tốc độ cao chịu rồi".

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của công chúng. Bạn nghĩ sao về vấn đề trên?