Link clip nóng cặp đôi làm chuyện nhạy cảm nơi công cộng tràn lan MXH, cẩn thận link bẩn chứa virus

Mới đây, người dùng TikTok bất ngờ chia sẻ đoạn clip 2 bạn trẻ thản nhiên làm “chuyện 18+” ngay tại nơi đông người. Theo đó, nơi xảy ra vụ việc là thảm cỏ, được cho là công viên, có khá nhiều người đang qua lại. Mặc kệ những người xung quanh trong đó có cả trẻ em, cặp đôi nam nữ vẫn vô tư có các hành động nhạy cảm.

Theo một số nguồn tin, đoạn clip nóng trên thực chất không phải ở Việt Nam. Tuy nhiên, đông đảo cư dân mạng vẫn tiếp tục để lại bình luận “xin link” bất chấp việc có thể “bay màu” tài khoản nếu phát tán các clip hay ảnh nóng.

Người dùng mạng không nên bấm vào bất cứ đường link nào không rõ nguồn gốc trên MXH. Bởi việc truy cập vào những link 'bẩn' tiềm ẩn nguy cơ bị virus xâm nhập. Lợi dụng sự tò mò của bạn, kẻ xấu hoàn toàn có thể ăn cắp dữ liệu thông tin cá nhân như email, tài khoản ngân hàng… và sử dụng cho những mục đích xấu.

Ngoài ra, người nào có hành vi phát lan, lan truyền văn hóa phẩm đồi trụy có thể bị tra cứu trách nhiệm, xử phạt theo quy định của pháp luật.