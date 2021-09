MC Diệp Chi nói gì khi bị Khánh Vy 'vượt mặt' thay thế dẫn chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia'

Mới đây, fanpage chính thức của “Đường lên đỉnh Olympia” chính thức đưa ra thông báo Khánh Vy là nữ MC thay thế Diệp Chi trở thành người dẫn chương trình năm thứ 22. Cô nàng 9x được kỳ vọng sẽ cùng MC Ngọc Huy tạo nên bầu không khí trẻ trung, mới mẻ cho mùa mới của “Đường lên đỉnh Olympia”.

Khánh Vy chính thức trở thành MC "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 22 (Ảnh: Chụp màn hình)

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, cái tên Khánh Vy nhanh chóng phủ sóng trên khắp các hội nhóm mạng xã hội. Hầu hết khán giả đều chúc mừng, háo hức chờ đón sự xuất hiện của “MC trẻ nhất VTV”. Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng cũng bày tỏ niềm tiếc nuối khi phải chia tay với cựu MC “Đường lên đỉnh Olympia” quen thuộc - Diệp Chi.

MC Diệp Chi khiến khán giả tiếc nuối khi chia tay chương trình "Đường lên đỉnh Olympia".

Một vài bình luận từ phía cộng đồng mạng:

- “Uầy sinh năm 1999. Cháu ý vừa tốt nghiệp đại học ra trường, chắc trình độ siêu nên đã được dẫn chương trình như này”.

- “Rất may mắn vì có người kế nhiệm xuất sắc! Chúc mừng chị Diệp Chi đã hoàn thành sứ mệnh, chúc em Khánh Vy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và là người truyền cảm hứng đến các em học sinh của chúng ta! Love all”.

- “Khánh Vy là nữ MC thuộc gen Z, điều sẽ thổi một luồng gió mới mang màu tươi trẻ tới chương trình. Và các em O22 cũng sướng nhé, được ngắm MC xinh đẹp”.

- “MC mới mang màu tươi trẻ tới chương trình, mong Đường lên đỉnh Olympia ngày càng thành công hơn nữa ạ”.

- “Ủng hộ bạn. Nhưng với tính cách thường ngày của bạn là năng động hoạt bát nhiều khi thấy bạn chưa tiết chế được mình. Vì đây là chương trình kiến thức trên truyền hình chứ không phải như những chương trình thực tế hay talkshow bạn đã làm . Mong bạn sẽ thành công ở lĩnh vực mới này nè”.

- “MC Diệp Chi là một phần kí ức tuổi thơ vui vẻ trong mình, giờ không còn thấy chị dẫn tự dưng lòng buồn ghê”.

"MC nói 7 thứ tiếng" được kỳ vọng đem lại luồng gió mới cho chương trình liên quan đến học vấn của học sinh.

Khán giả cũng rất tò mò phản ứng của MC Diệp Chi khi chia tay chương trình đã gắn bó nhiều năm. Tuy nhiên, trên trang cá nhân của mình, nữ MC vẫn không có bất cứ chia sẻ gì về việc rời “Đường lên đỉnh Olympia” khiến dân mạng hụt hẫng. Một số người cho rằng nhiều khả năng MC Diệp Chi sẽ đảm nhận vai trò khác, không còn dẫn chương trình nữa.

Được biết, Trần Khánh Vy sinh năm 1999, quê Nghệ An, vừa tốt nghiệp đại học bằng giỏi khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Ngoại giao. Cô nàng bắt đầu nổi tiếng trên mạng từ lúc học cấp ba khi đăng tải đoạn clip nói 7 thứ tiếng. Kể từ đó nhiều cơ hội cũng đến với Khánh Vy hơn. Trước đó, cô nàng cũng từng đảm nhận vai trò MC cho nhiều chương trình của VTV7 như "IELTS On The Go, Follow Us, Crack’em up, English in a minute, 8 IELTS".

Năm 2020, Khánh Vy xuất sắc lọt Top 5 hạng mục “Người dẫn chương trình ấn tượng” tại VTV Awards, bên cạnh những MC kỳ cựu có nhiều năm kinh nghiệm. Ngoài công việc chính là MC Đài Truyền hình Việt Nam, Khánh Vy còn sở hữu kênh Youtube với hơn 1 triệu người theo dõi. Cô nàng 9x thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh, hé lộ một phần cuộc sống hằng ngày.

Đáng chú ý, ở tuổi 22, Khánh Vy dường như đã trở thành “đại gia” khi có trong tay khối tài sản khổng lồ. Cô nàng từng chia sẻ rằng bản thân đã đi làm và mua được nhà chung cư, xế hộp, đồng thời gửi tặng mẹ nhiều món quà giá trị. Sự thành công của Khánh Vy khiến nhiều người phải ngưỡng mộ, học hỏi.