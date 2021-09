Nam MC VTV kiêm giảng viên Trường Đại học KHXH&NV bị chỉ trích khi hành xử kém duyên với sinh viên

Câu chuyện bắt đầu khi một bạn sinh viên gửi email xin phép được nghỉ học online buổi đầu tiên vì gia đình có chuyện buồn. Thay vì cảm thông, vị giảng viên kiêm MC này lại chụp màn hình đăng lên trang cá nhân kèm theo dòng trạng thái: “Khai giảng online, khi sinh viên buồn! Em không cần xin lỗi vì quyền của em là được phép nghỉ học trong quỹ 20% thời lượng cho phép! Nhưng nghỉ học có làm em đỡ buồn hơn không, là điều các em cần cân nhắc và phải mạnh mẽ hơn, nhé!”.

Bài viết của MC T.L.A ngay lập tức gây ra tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều sinh viên đã để lại bình luận chỉ trích, bày tỏ quan điểm về vấn đề trên. Đa phần ý kiến đều cho rằng bạn nữ kia không làm gì sai, vì theo quy định bạn hoàn toàn có thể nghỉ không quá 3 buổi học. Thậm chí, bạn sinh viên này còn quá lịch sự khi viết email trình bày lý do và xin phép nghỉ học dù cho đang học online. Một số bình luận của các sinh viên:

“Thưa thầy! Em thật sự buồn với cách hành xử của thầy ạ! Bạn ấy có quyn nghỉ trong phạm vi 20% nhưng bạn ấy rất tử tế và phép tắc khi viết cho thầy một email để xin nghỉ học do gia đình có chuyện buồn. Nếu đặt trường hợp nhà bạn ấy có đám tang (em nghĩ đến 98% là như vậy) thì chắc bạn sẽ tham gia học được? Đặt trường hợp vào thầy cũng vậy ạ. Nhà thầy (người thân ruột thịt) có người mất, thầy có thể thản nhiên lên lớp dạy được không ạ? Xin thầy hãy nhân văn, an ủi sinh viên ấy trong hoàn cảnh này thay vì đưa một cái email không xóa hẳn được tên lên để mỉa mai!!! Cảm ơn thầy ạ. Có lẽ em phải cảm thấy may mắn vì đã từng học Nhân văn nhưng không học thầy!!!”.

“Chỉ một email xin nghỉ học rất lễ phép và có thể thông cảm, mà lại bị đem ra cho nhiều người bàn luận thế này. Khổ thân em sinh viên, mong em đừng đọc được bài này!”.

“Em nghĩ thầy nên gỡ bài này ạ, sinh viên này hẳn là rất tôn trọng và mong muốn được học thầy nên trong lúc gia đình có chuyện buồn vẫn nghĩ đến email xin phép nghỉ. Chỉ cần nghĩ như vậy đã thấy bạn ấy cần được trân trọng rồi thầy ạ. Nếu để bạn ấy đọc được bài này quả thật rất đáng tiếc!”.

Hiện, bài viết gây tranh cãi của nam MC đã bị gỡ bỏ, tuy nhiên nhiều sinh viên đã chụp lại và phát tán trên các hội nhóm kín. Được biết, đây không phải lần đầu giảng viên kiêm MC T.L.A dính “phốt”, một số sinh viên từng có cơ hội học các môn do vị giảng viên này dạy cũng kể lại không ít lần bị thầy “hành” hay lối nói chuyện có phần thiếu tinh tế khi giao tiếp.

MC T.L.A, sinh năm 1977, sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Anh không chỉ là MC tài năng của Đài Truyền hình Việt Nam mà còn đảm nhận vai trò giảng viên trường Đại học KHXH&NV - Đại học Quốc gia Hà Nội. Anh từng dẫn nhiều chương trình nổi tiếng như Robocon, Chắp cánh thương hiệu, Hoa hậu các dân tộc, Khoảnh khắc bị đánh cắp, Hoa hậu kinh đô Việt Nam...