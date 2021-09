Ông chú áo tím bỗng được nhắc đến nhiều nhất trong vụ clip chém người đứt lìa đầu quận 7, TPHCM

Mấy ngày vừa qua, vụ án giết người kinh hoàng tại quận 7, TPHCM khiến dân mạng không khỏi được phen "kinh hồn bạt vía". Nhiều người còn so sánh mức độ tàn độc của vụ án này với hình ảnh Quan Vũ trảm tướng Hoa Hùng trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa.

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ án giết người ở quận 7, TPHCM (Ảnh: FB)

Đáng chú ý, sau khi gây án, hung thủ vẫn thản nhiên đi lại trong con ngõ nhỏ trước sự chứng kiến của rất nhiều người dân sinh sống xung quanh, trong đó ông chú mặc áo tím đeo khẩu trang nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Clip hung thủ đi lại trong con hẻm nhỏ sau khi gây an khiến dân mạng rùng mình (Nguồn: FB)

Theo đó, người đàn ông đang ung dung ngồi hóng gió trên một chiếc ghế đá đặt ven đường. Có vẻ như không biết chuyện gì đã xảy ra nên người đàn ông này vẫn ngồi yên trên ghế, thậm chí còn nhìn theo bước đi lững thững của kẻ thủ ác.

Chỉ khi nhìn thấy cảnh tượng nghi phạm cầm đầu nạn nhân ném ra đường, người đàn ông mới nhận ra mình vừa thoát chết trong gang tấc. Ít phút sau, ông chú áo tím cùng nhiều người dân trong con hẻm mới hốt hoảng chạy về nhà.

Cảnh tượng người đàn ông áo tím ung dung hóng gió, không hề hay biết kẻ sát nhân máu lạnh đang lượn lờ trước mặt.

Trước đó, vào khoảng chiều tối ngày 26/9, tại con hẻm 645 Trần Xuân Soạn, khu phố 2, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM đã xảy ra vụ án giết người, chặt xác gây ám ảnh. Hung thủ được xác định là Trần Huy (34 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng), trong khi đó nạn nhân là ông H.U.V (45 tuổi), hàng xóm của nghi phạm.

Nguyên nhân xảy ra vụ án thương tâm được cho là xích mích hàng xóm. Cả hai từng nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, thách thức, lời qua tiếng lại. Quá bức xức nên đối tượng Huy đã cầm dao sang nhà ông V. rồi sát hại nạn nhân dã man. Sau khi gây án, Huy còn đập phá cửa kiếng của một số hộ dân, sau đó đi vào nhà.

Chân dung hung thủ tại cơ quan chức năng (Ảnh: FB)

Vụ án hiện vẫn đang nhận được sự quan tâm của công chúng. Nhiều người hy vọng kẻ thủ ác sẽ phải trả giá cho hành động man rợ của mình.