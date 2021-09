Ông Sinh phim 'Hương Vị Tình Thân' bất ngờ đăng ảnh bị bắt, làm thơ xót xa cho số phận bản thân

Mới đây, nghệ sĩ Võ Hoài Nam, người thủ vai ông Sinh trong phim “Hương vị tình thân” bất ngờ đăng tải hình ảnh bị công an bắt, kèm theo một bài thơ tự sáng tác có nội dung liên quan đến cuộc đời nhân vật này: “Xót xa.. cho một phận đời/ Biết bao cay nghiệt, chẳng lời minh oan/ Cúi đầu, ơn...lậy các quan/ Thêm lệnh này nữa, nỗi oan có dừng?”.

Đông đảo khán giả đã để lại bình luận thương xót cho số phận của ông Sinh khi “khổ từ đầu cho đến hết phim”. Một vài cư dân mạng bày tỏ:

- “Hy vọng lần này ông Sinh không bị oan mà là bắt để nhử tội phạm ra ánh sáng”.

- “Chú đóng vai này hay quá ! Rồi sẽ được minh oan và hạnh phúc với con gái con rể”.

- “Hai lần phải chịu oan ức đắng cay cuộc đời lại thử thách ông Sinh một lần nữa. Nhưng không sao, sau khi sự thật được làm sáng tỏ hạnh phúc đang đến rất gần với hai bố con (à còn có con rể nữa)”.

- “Thương bác Sinh quá lại bị đổ oan giết người lần 2 rồi, thương chị Nam quá mạnh mẽ lên chị Nam nhé hi vọng anh Long sẽ luôn ở bên chị Nam bảo vệ chị, mong cái kết viên mãn hạnh phúc cho 2 anh chị Nam Long vượt qua sóng gió để ở bên nhau”.

- “Khi tối xem và nghe những lời từ nỗi lòng của bác Sinh thương lắm luôn. Một người bố thương yêu con gái vô điều kiện, làm tất cả để bảo vệ con gái nhưng rồi lại bị dằn vặt, lương tâm cắn rứt, sợ con 1 lần nữa bị nguy hiểm nên ko dám nhận con”.

Trước đó, trong trailer tập mới nhất của “Hương vị tình thân”, Nam đến gặp ông Sinh thì thấy bố đang bị công an áp giải. Ông Sinh bị nghi ngờ giết hại ông Tín. Nhiều người hâm mộ lo rằng chính lão Tấn đã giở trò, gài bẫy để biến ông Sinh trở thành kẻ giết người lần 2. Lão Tấn luôn muốn chôn giấu bí mật giết người trong quá khứ của mình. Chỉ khi ông Sinh biến mất khỏi tầm mắt thì lão mới có thể ăn ngon ngủ yên.

Đáng chú ý, câu thoại của ông Sinh khiến khán giả phải khóc nghẹn. Khi kể về tội lỗi lớn nhất trong cuộc đời, ông Sinh đau đớn kể lại với cán bộ công an: “Dạ, tôi không giết ông Tín ạ. Báo cáo cán bộ, tôi đã từng lỡ tay giết người để bảo vệ con gái mình và đã phải trả giá mấy chục năm tù. Cũng vì tội lỗi ấy mà cho đến tận hôm nay tôi chưa dám nhận mặt con gái, không được chăm sóc nó ngày nào. Đấy mới là bản án, sự trừng phạt lớn nhất cuộc đời tôi đấy ạ!”.

Hương Vị Tình Thân là bộ phim truyền hình ăn khách nhất Việt Nam hiện nay. Mỗi một tập phim đều nhận được sự quan tâm, tranh luận của khán giả trên khắp các trang mạng xã hội. Bộ phim được làm lại từ nguyên tác My Only One do Hàn Quốc sản xuất năm 2018.

Bộ phim có sự góp mặt của nhiều diễn viên quen thuộc như Phương Oanh (Nam), Mạnh Trường (vai Long), Thu Quỳnh (vai Thy), Võ Hoài Nam (vai bố ruột Nam), ngoài ra còn nhiều cái tên khác như NSND Như Quỳnh, NSND Công Lý, Tú Oanh, Quách Thu Phương, NSƯT Mai Nguyên, NSƯT Thu Hạnh, Hoàng Anh Vũ…

Được biết, Hương Vị Tình Thân có tổng số 120 tập phim được chia thành 2 phần. Phần 2 hiện đã chiếu đến tập 43. Như vậy chỉ còn vài tập nữa Hương Vị Tình Thân sẽ kết thúc nhưng bộ phim vẫn chưa hề giảm nhiệt. Khán giả vẫn đang chờ đợi sự trả giá của những nhân vật phản diện trong phim.