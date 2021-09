Your browser does not support HTML5 video.

Clip nam sinh phóng nhanh vượt ẩu đâm thẳng vào ô tô đi ngược chiều (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h30 phút chiều (28/9) tại phố chợ 1, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên khiến 1 nam học sinh bị thương.

Theo đó chiếc ô tô đang lưu thông trên đường đoạn qua khu phố chợ 1 thị trấn Hùng Sơn thì bất ngờ bị gặp chiếc xe tải từ đường nhanh rẽ trái đi ra. Cùng lúc đó nam sinh đi xe đạp điện lưu thông với tốc độ nhanh do tránh xe tải đã tông vào chiếc ô tô lưu thông theo chiều ngược lại.

Sự việc khiến nạn nhân bị thương nặng. Đã xảy ra tranh cãi khi giải quyết vụ việc giữa người nhà nạn nhân và chủ xe ô tô.