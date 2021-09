UEE tăng 8kg đẹp ngất ngây, dân mạng vội gọi tên Nam (Hương Vị Tình Thân) vì lý do này?

Mới đây, nữ diễn viên UEE khiến dân người hâm mộ xứ Hàn náo loạn sau khi tung bộ ảnh tái xuất với thân hình siêu bốc lửa, đầy quyến rũ. Được biết, cô đã chăm chỉ tập luyện để tăng khoảng 8kg, lấy lại vóc dáng hoàn hảo cùng nhan sắc đỉnh cao.

Trong quá khứ, UEE từng nổi tiếng với body sexy cùng đôi chân “mật ong” săn chắc. Dù vậy nữ diễn viên vẫn nhận không ít chỉ trích về cân nặng. Điều này khiến UEE phải ép cân dẫn đến gầy quá mức. Trong một số hình ảnh, nữ diễn viên còn để lộ đôi chân khẳng khiu, xương xẩu cùng gương mặt hốc hác báo động khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng.

May mắn thay việc UEE tăng cân trở lại nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả mọi người. Ở tuổi 33, nhan sắc cùng body nóng bỏng của cựu thành viên After School khiến ai cũng phải ganh tị. Tại Việt Nam, nhiều fan đã để lại những lời khen có cánh cho UEE: “Người ta tăng 8kg mà vẫn săn chắc, mình tăng cân thì nhìn thấy chán”, “Đúng rồi, chị này phải tăng thêm mấy cân nhìn mới đẹp, gầy quá xấu lắm”...

Đáng chú ý, nhiều cư dân mạng bỗng nhắc đến nhân vật Nam trong phim Hương Vị Tình Thân. Bởi UEE từng thủ vai nữ chính trong My Only One, được remake tại Việt Nam với tên Hương Vị Tình Thân. Trong My Only One - Hương Vị Tình Thân bản Việt nữ chính tên Nam do diễn viên Phương Oanh đảm nhận.

Từ khi Hương Vị Tình Thân được phát sóng, cặp đôi Phương Oanh - Mạnh Trường luôn bị đem lên bàn cân so sánh với bản gốc. Đặc biệt phong cách ăn mặc của Nam trong phim bị cho là xấu, khô cứng khác hẳn với bản gốc do UEE thủ vai. Tuy nhiên, cả hai bộ phim đều rất thành công, thu hút được lượng người xem đông đảo.