Video: Hai xe máy hãng Dream tông nhau trên đường ai đúng ai sai?

Clip 2 người điều khiển xe Dream bất ngờ đâm nhau khiến dân mạng tranh cãi (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Sáng ngày 30/9, cộng đồng mạng chia sẻ đoạn clip ghi lại một vụ tai nạn giao thông ngay trước cổng phòng CSGT tỉnh Thanh Hóa.

Theo những gì đoạn clip được camera hành trình của một ô tô đi ngược chiều ghi lại, hai người điều khiển xe Dream đi từ hai hướng khác nhau. Tuy nhiên, do không kiểm soát được tay lái nên người phụ nữ đã loạng choạng rồi đâm vào người đàn ông đi ngược chiều. Rất may 2 người chỉ bị thương nhẹ không nguy hiểm tới tính mạng.

Ngay sau đó, cư dân mạng đã chia sẻ rầm rộ đoạn clip và tranh cãi xem ai đúng ai sai.