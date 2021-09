Video: Nhóm thanh niên ẩu đả, một nam thanh niên bị hành hung đến bất tỉnh tại ITM Visip Bắc Ninh

Your browser does not support HTML5 video.

Clip nhóm thanh niên ẩu đả, hai người bị thương (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh ẩu đả của một nhóm thanh niên. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h19 ngày 29/9 vừa qua, một nhóm nam thanh niên gồm khoảng 10 người đã tập trung tại khu vực công ty ITM có địa chỉ tại khu công nghiệp Vsip Bắc Ninh.

Lúc này, 4 thanh niên đang đi qua cổng công ty ITM thì bất ngờ một nhóm thanh niên từ nhiều phía liền lao vào ẩu đả, đánh nhau dã man. Thậm chí, nhòm thanh niên này còn liên tục tấn công vào đầu, ngực, bụng hai trong số 4 người.

Do bị đánh vào nhiều vùng hiểm trên cơ thể, nam thanh niên mặc áo đen nằm bất tỉnh tại chỗ, người còn lại mặc áo tím tiếp tục bị các đối tượng nêu trên kéo ra một chỗ khác tấn công.

Sau khi gây án, đánh bất tỉnh một nạn nhân, nhóm đối tượng này mới dừng lại và phóng lên xe bỏ đi. Ngay sau đó, hai thanh niên bị đánh hội đồng đã được mọi người xung quanh giúp đỡ và cầm máu.

Anh Hoàng Văn K, một công nhân có mặt tại hiện trường cho biết, hai nạn nhân là công nhân tại công ty ITM có địa chỉ tại khu công nghiệp Vsip Bắc Ninh. “Hình như nguyên nhân dẫn đến sự việc là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm”, anh K chia sẻ.