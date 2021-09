Vụ chém đứt đầu quận 7, TPHCM: Lạnh người nghe hung thủ thổ lộ không nghĩ đến gia đình khi gây án

Clip lời khai đến lạnh người của nghi phạm vụ án mạng ở quận 7, nạn nhân đầu lìa khỏi cổ (Nguồn: Thanh Niên)



Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng tại quận 7, mới đây, video lời khai đầu tiên của nghi phạm Trần Huy (34 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) khiến người nghe không khỏi rùng mình. Hung thủ cho biết lúc gây án "hoang mang, không suy nghĩ gì".

Đặc biệt, khi phóng viên đặt câu hỏi: "Anh có suy nghĩ cho gia đình không?" thì đối tượng suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Không!". Trong suốt quá trình điều tra, nghi phạm Trần Huy vẫn giữ thái độ khá bình tĩnh, trả lời ngắn gọn các câu hỏi được đặt ra.

Người đàn ông bị chém bay đầu tại quận 7, TP.HCM (Nguồn: FB)

Clip lời khai của nghi phạm vụ án mạng quận 7 khiến nhiều cư dân mạng phải lạnh người, thậm chí sởn gai ốc vì mức độ tàn bạo của nó. Một vài bình luận bày tỏ:

- "Không biết vì sao làm vậy! Thì lại càng man rợ, giữa người với người!"

- "Tên này giết người rồi giờ giả điên, chỉ mâu thuẫn nhỏ mà đã đâm người ta nhiều nhát và còn chém rơi đầu, tên này máu lạnh thật, nhìn mặt thấy ghê ghê. Đề nghị mức án kịch khung chứ những thành phần như này mà ở ngoài xã hội thì nguy quá".

- "Nhìn con dao gây án mà lạnh cả người, còn gương mặt hung thủ cái ác hiện lên thấy rõ!".

- "Không có lý do gì để Không khép tên sát nhân này với tội danh cao nhất. Xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân!".

Đối tượng Huy bị bắt giữ (Ảnh: FB)

Trước đó vào chiều tối ngày 26/9, một vụ giết người kinh hoàng đã xảy ra tại hẻm 645 Trần Xuân Soạn, khu phố 2, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM. Cụ thể, người dân bất ngờ nghe thấy tiếng hét từ một căn nhà trong hẻm. Vài phút sau, nhiều người hốt hoảng khi thấy phần đầu một người đàn ông nằm lăn lóc trên đường, phần thi thể nằm trong chuồng gà.

Cơ quan chức năng ngay lập tức có mặt tại hiện trường và bắt giữ đối tượng Trần Huy. Bước đầu xác nhận nạn nhân là ông H.U.V, 45 tuổi, hàng xóm của hung thủ, thuê nhà trọ bán tạp hóa, sống cùng vợ và hai con. Nạn nhân thuê một mảnh đất gần nhà để nuôi gà.

Nguyên nhân xảy ra vụ án mạng được cho là mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng xóm láng giềng với nhau. Vì không thể kiềm chế được nên Huy đã cầm dao sang nhà ông V. sát hại nạn nhân. Sau khi gây án, Huy đi bộ về nhà, trên đường đi đối tượng tiếp tục đập phá một số cửa kiếng nhà dân, sau đó vào nhà khóa cửa lại.