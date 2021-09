Dự đoán tỷ số Việt Nam vs Úc và nhận định bóng đá vòng loại thứ 3 World Cup 2022 (19h00, 7/9). Soi kèo bóng đá Việt Nam vs Úc. Tỷ lệ kèo nhà cái vòng loại World Cup 2022 châu Á. Trận đấu Việt Nam vs Úc.

Sau thất bại 3-0 trước đối thủ Ả Rập Xê Út, thầy trò HLV Park Hang Seo có lẽ đã cảm nhận được sự khó khăn chồng chất của đội tuyển Việt Nam khi đối đầu với những đội bóng hàng đầu khu vực tại vòng loại cuối World Cup 2022. Nhận định trận đấu Việt Nam vs Úc: Những “chiến binh sao vàng” cần chiến đấu hết 200% sức lực trong trận đấu gặp Úc vào 19h00 tối ngày 7/9. Bởi bất chấp những khó khăn khi hội quân vì quy định phòng, chống Covid và khoảng thời gian tập luyện ngắn ngủi, đội tuyển Úc vẫn thừa sức đánh bại Trung Quốc với tỷ số cách biệt 3-0. Chỉ nhìn vào màn trình diễn mãn nhãn vừa qua, đội bóng xứ sở chuột túi đang cho thấy sự chuyển biến đáng kể trong lối chơi. Họ không còn phụ thuộc vào các tình huống tấn công đơn điệu, ghi bàn bằng những pha đánh đầu từ các quả phạt bổng từ phía 2 cánh. Lợi thế về thể lực, sức mạnh, khả năng đánh đầu tầng cao và tấn công trung lộ sắc sảo, đội tuyển Úc sẽ đem đến cho thầy trò HLV Park nhiều khó khăn trên sân vận động Mỹ Đình. Đội hình dự kiến trận đấu Việt Nam vs Úc: Việt Nam (3-5-3): Tấn Trường; Thành Chung - Ngọc Hải - Thanh Bình; Văn Thanh - Tuấn Anh - Trọng Hoàng; Hoàng Đức - Quang Hải; Văn Toàn - Tiến Linh. Đội hình đội tuyển Việt Nam trong trận đấu Việt Nam - Úc Úc (4-2-3-1): Mat Ryan; Rhyan Grant - Harry Souttar - Sainsbury Trent - Aziz Behich; Jackson Irvine - Ajdin Hrustic; Martin Boyle - Tom Rogic - Awer Mabil; Mitchell Duke. Đội hình đội tuyển Úc trong trận đấu gặp Việt Nam. Lịch sử đối đầu và phong độ: Đội tuyển Việt Nam chưa từng đối đầu với đội tuyển Úc trong bất cứ một giải thi đấu nào từ trước đến nay. Tuy nhiên, nhiều trụ cột của chúng ta như Quang Hải, Văn Toàn, Văn Thanh từng đánh bại U23 Australia tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2018. Theo xếp hạng của FIFA, đội tuyển Úc xếp thứ 32 trong khi đó thầy trò HLV Park chỉ kiếm tốn ở mức 95. Trong 5 trận thi đấu gần nhất, đội tuyển Việt Nam thua liên tiếp 2 trận, thắng 2 trận và hòa 1 trận. Các cầu thủ của chúng ta đã ghi bàn ở 5 trận với tổng số 10 bàn thắng nhưng để thủng lưới 7 quả. Ngược lại. đội bóng Úc đã thể hiện phong độ rất ấn tượng tại mùa World Cup 2022. Đội tuyển xứ sở chuột túi có mạch thắng 5 trận liên tiếp, ghi 12 bàn và chỉ để thủng lưới 1 bàn duy nhất. Đáng chú ý, cả 5 trận này Úc đều chơi dưới áp lực sân khách. Dự đoán kết quả: Việt Nam 2 - 1 Úc Xem thêm lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại 3 World Cup 2022: