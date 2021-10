Clip tai nạn giao thông ở Bắc Ninh, nghi vấn nạn nhân là nhóm youtuber triệu view lên top tìm kiếm

Chiều ngày 4/10, cộng đồng mạng xôn xao lan truyền đoạn clip tai nạn thảm khốc ở Bắc Ninh nghi vấn nạn nhân thuộc team Youtuber Duy Thường, Nam Ok. Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra tại địa bàn thôn Đào Xuyên, xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Trong đoạn clip, có xuất hiện một chiếc ô tô đỏ chở 5 người ngồi trên xe đã va chạm mạnh với một chiếc xe tải đi ngược hướng. Cú tông trực diện đã khiến toàn bộ chiếc xe ô tô đỏ bị lật, phần đầu xe bị biến dạng nát bét. Hiện trường cho thấy có 2 người đã qua đời tại chỗ còn 3 người bị thương mắc kẹt trong xe.

Ngay lập tức, đoạn clip tai nạn Bắc Ninh có liên quan đến Youtuber triệu view Duy Thường và Nam Ok đã lọt top tìm kiếm trên facebook. Hàng loạt các từ khóa như 'clip tai nạn Bắc Ninh', 'clip youtuber Nam Ok tai nạn', 'clip Duy Thường gặp tai nạn'...đã lên top tìm kiếm.

Clip nghi vấn team Duy Thường, Nam Ok gặp tai nạn ở Bắc Ninh lên top tìm kiếm

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.

Clip hiện trường vụ tai nạn thảm khốc tại Bắc Ninh (Nguồn: Giao thông Quốc gia)