Diễm My cầu xin cha mẹ buông tha, tuyên bố nếu bị ép rời khỏi Tịnh thất Bồng Lai sẽ tìm đến cái chết

Còn nhớ năm 2019, Tịnh thất Bồng Lai bất ngờ bị 'đại náo' bởi một cặp vợ chồng đi tìm con gái mất tích. Cụ thể, bà Đoàn Thị Tuyết Mai đã nộp đơn tố cáo nhờ cơ quan chức năng tìm kiếm con gái Võ Thị Diễm My bị mất tích. Vợ chồng bà Mai nghi ngờ con gái Diễm My đã bị 'dụ dỗ' vào Tịnh thất Bồng Lai theo lời 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân. Thậm chí, ba đẻ của Diễm My còn dẫn người đến xô xát là bị thương một số thành viên ở Tịnh thất Bồng Lai (Thiền am bên bờ vũ trụ).

Diễm My khóc nức nở xin bố mẹ ruột buông tha

Mới đây, bố mẹ ruột của Diễm My lại một lần nữa xuất hiện trên livestream của bà Phương Hằng để tường thuật lại sự việc đã qua. Sự việc đã thu hút sự chú ý của số đông dư luận. Trước những ồn ào, gần đây Diễm My đã xuất hiện trên một clip livestream để cầu xin cha mẹ buông tha cho mình. Diễm My cho biết cô đang sống rất hạnh phúc ở Tịnh thất Bồng Lai và sẽ không quay trở về dù có phải trả giá nào đi nữa.

Diễm My cho biết đang sống rất hạnh phúc ở Tịnh thất Bồng Lai

"Đến bao giờ ba mẹ mới chịu tha cho con, mới chịu bỏ qua cho con. Chỉ có con tìm đến cái chết thì ba mẹ con mới hối hận được. Chỉ có cái chết của con thì ba mẹ mới thấu hiểu được là ba mẹ đã làm sai rồi. Họ nói họ yêu thương con, họ muốn cứu con, nhưng họ không biết là họ đang giết con. Con đang sống những ngày hạnh phúc ở Tịnh thất Bồng Lai thì họ đến họ bắt cóc con... Con là đứa trẻ bị hại, con là kẻ bị bắt cóc mà họ lại truy đuổi con. Con như người mất tự do", Diễm My nói trong nước mắt.

Dòng trạng thái của Diễm My khiến nhiều người lo lắng

Đến nay, cha mẹ ruột của Diễm My vẫn lên án Tịnh thất Bồng Lai khiến con gái họ u mê không lối thoát. Về phía người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai, ông Lê Tùng Vân cho biết không ai có thể dụ Diễm My đi tu. 'Thầy ông nội' còn đặt cho Diễm My tên Tiên vì cho rằng cô đẹp như nàng tiên.

Thầy ông nội Lê Tùng Vân

Hiện tại, bố mẹ ruột Diễm My không hề hay biết cô đang sống ở đâu, với ai. Dân mạng cũng tận tình khuyên nhủ Diễm My hãy sớm quay về bên bố mẹ vì đó là mái nhà duy nhất của cô.