Sau khi Phi Nhung qua đời, bên cạnh những lời chia buồn xót xa thì cũng có không ít người buông lời đả kích, yêu cầu gia đình Phi Nhung phải hoàn trả tiền đi hát cho Hồ Văn Cường. Một nữ đại gia nổi tiếng đã ra 'tối hậu thư' đề nghị quản lý cố ca sĩ trả tiền cho Hồ Văn Cường nếu không bà sẽ trực tiếp tặng cho cậu bé 500 triệu.

Trước những lời chỉ trích của netizen, quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung đã chính thức lên tiếng. Cụ thể, chị Diễm Phạm cho biết Phi Nhung không liên quan gì đến tiền nong của Hồ Văn Cường và cô sẽ đứng ra chịu trách nhiệm toàn bộ về Hồ Văn Cường.

Nguyên văn lời chia sẻ của quản lý cố ca sĩ Phi Nhung:

"Nếu ai đã từng tiếp xúc với Phi Nhung chắc hẳn sẽ thấy: Phi Nhung của tôi chỉ đơn thuần là 1 người làm nghệ thuật đúng nghĩa mà không hề quan tâm hay tính toán gì đến vật chất, tiền bạc. Đã có rất nhiều tình huống cười ra nước mắt khi cô ấy không phân biệt được tờ 500k và 20k. Chắc hẳn đã hơn 1 lần bạn nghe Phi Nhung nói cô ấy không có tiền trong người. Điều này hoàn toàn chính xác. Một con người như vậy, bạn nghĩ có thể tính toán xem làm cái này có lợi hay không lợi về mặt kinh tế?

Vì thế hôm nay, tôi - QUẢN LÝ CHÍNH THỨC CỦA CA SĨ PHI NHUNG - lên tiếng 1 lần duy nhất về vấn đề mà dư luận đang quan tâm - tiền đi hát của Hồ Văn Cường. Tôi xin khẳng định Phi Nhung không hề liên quan đến việc này. Khi nhận HVC làm con C chỉ mới bước qua vòng 1, PN thương hoàn cảnh gia đình khó khăn của Cường, thương chút năng khiếu của Cường… và muốn góp phần nuôi dạy Cường - chỉ đơn giản là như vây. Lo cho C được tiếp tục đi học, lo cho C phát triển năng khiếu, lo cho C có chỗ hát để giới thiệu… và chỉ muốn C nên người, và thành ca sỹ thật sự. Cô ấy cũng chưa từng biết Hồ Văn Cường cát xê ra sao, cũng như chưa từng quan tâm đến cát xê của chính mình trong từng show diễn.

Tôi nhắc lại: “PN nhận Hồ Văn Cường chỉ vì cô ấy muốn lo cho bé được đi học đàng hoàng, đúng như lời cô ấy đã từng nói, và sau đó muốn chỉ dạy và nâng đỡ thêm trên con đường nghệ thuật”. Do vậy, cô ấy đã nói rất nhiều lần với Hồ Văn Cường ngay từ khi mới bước chân vào nhà. “Tất cả chuyện tiền đi hát con nói chuyện với quản lý chứ mẹ không hề biết việc đó". TẤT CẢ NHỮNG CHUYỆN LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN CỦA HỒ VĂN CƯỜNG TÔI HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM VÀ ĐỨNG RA XỬ LÝ. Và tôi sẽ giải quyết tất cả những chuyện này cùng với Hồ Văn Cường CHỨ KHÔNG PHẢI AI KHÁC trong ngày hôm nay. HI VỌNG PHI NHUNG CỦA TÔI YÊN LÒNG NƠI ĐÓ."

Còn nhớ, lúc sinh thời Phi Nhung cũng từng xảy ra không ít mâu thuẫn với con nuôi. Phi Nhung còn từng nhờ dân mạng 'dạy dỗ' con thay cho cô. Sau đó, Phi Nhung đã nhận vô số chỉ trích vì cách dạy con chưa khéo léo. Bộ phận đông khán giả cũng bức xúc khi Hồ Văn Cường không nhận được 1 đồng cát-xê sau nhiều năm đi hát.