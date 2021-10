Bà chủ Đại Nam - Phương Hằng nhắn nhủ Diễm My Tịnh Thất Bồng Lai: 'Con đáng thương hơn đáng giận'

Cái tên Diễm My được biết đến qua vụ ồn ào bị tố 'bắt cóc' ở Tịnh Thất Bồng Lai xảy ra vào năm 2019. Khi đó, ba mẹ ruột của Diễm My đã nghi ngờ con gái bị dụ dỗ đi tu do quen biết với Lê Thanh Huyền Trân của Tịnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên dù nhiều lần tìm kiếm, nộp đơn tố cáo, ba mẹ ruột vẫn không thể tìm thấy Diễm My. Trong khi đó, Diễm My lại lên tiếng xin bố mẹ buông tha và cho biết đang có cuộc sống rất hạnh phúc ở chỗ của thầy ông nội Lê Tùng Vân. Không những thế, Diễm My còn tuyên bố sẽ tìm đến cái chết nếu bố mẹ ép vào đường cùng.

Diễm My đã bỏ nhà để đi tu

Mới đây, nữ đại gia Phương Hằng là người 'lật lại' câu chuyện tưởng như đã chìm vào quá khứ này. Trên livestream, bà chủ Đại Nam dành riêng vài phút để nhắn gửi đến Diễm My hãy bước ra ánh sáng, quay về bên ba mẹ, thoát khỏi 'động quỷ'.

"Tại sao cơ quan công an đi tìm con, con không chịu lộ diện, có phải vì con đang vu khống cha mẹ con đúng không? Bây giờ cô Hằng khuyên Diễm My này, con hãy xuất hiện và đối đầu với cô.

Hãy kêu tên cô Hằng đi và nếu Diễm My là người thực sự tử tế, có tấm lòng muốn đi tu tập, hãy gặp cô Hằng một lần để nói rõ mọi chuyện. Tại sao mình tố cáo người sinh ra mình rồi bây giờ "gọi" mãi chẳng thấy đâu".

Tất cả mọi người đều lo lắng cho con, mong muốn cho con một tương lai tốt đẹp hơn. Không ai truy cứu con cả. Cha mẹ con làm bao điều chỉ muốn con được trở về. Con trở về thế nào thì cha mẹ cũng dang tay đón nhận con. Con là đứa con gái đáng thương hơn đáng giận", bà Hằng chia sẻ.

Bà Phương Hằng nhắn nhủ Diễm My hãy mau trở về

Ba mẹ ruột Diễm My cũng vô cùng đau lòng khi con gái bỏ nhà ra đi còn tố cáo gia đình hành hạ.

"Mỗi lần có thông tin về những nơi có thể tìm thấy con, tôi đều chạy đi. Từ những cơ sở 'thiện nguyện' cũ của ông Lê Tùng Vân, cho đến những ngôi chùa ở miền Tây, chúng tôi chưa bao giờ bỏ sót bất kỳ thông tin nào liên quan đến con mình. Trong suốt thời gian qua, vợ chồng tôi chưa có một ngày bình yên", bố Diễm My xót xa kể lại.