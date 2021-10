Bão số 8 dự kiến đến chiều tối 14/10 sẽ đổ bộ vào Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh gió giật cấp 10

Bão số 8 khi ở trên biển Đông có sức gió khá mạnh, hoàn lưu bão rộng tuy nhiên khi di chuyển qua đảo Hải Nam đến Vịnh Bắc Bộ thì bão suy yếu nhiều. Hiện tại, theo dự đoán của Trung tâm Khí tượng Thủy Văn Quốc Gia, tính đến 6h sáng nay 14/10 tâm bão số 8 còn cách bờ biển Thanh Hóa và Nghệ An 215 km, cách bờ biển Hà Tĩnh 200km.

Hình ảnh cơn bão số 8

Sức gió vùng gần tâm bão cấp 8 giật cấp 10. Theo dự đoán, trong các giờ tiếp theo bão số 8 sẽ di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20-25km/giờ. Đến chiều tối nay 14/10, bão số 8 sẽ chính thức đổ bộ và Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường cùng hoàn lưu bão, dự kiến từ 15-19/10, khu vực Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to cảnh bão xảy ra lũ lụt, ngập úng.

Để kịp thời ứng phó với thiên tai và chuẩn bị công tác tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc Phòng đã huy động hơn 300 ngàn chiến sĩ cùng gần 3000 phương tiện trong đó có ca nô, xuồng, máy bay, xe đặc chủng...

Tàu thuyền đã neo đậu ở nơi tránh bão số 8

"Hiện lực lượng công an đã chuẩn bị trên 5.000 phương tiện thủy ứng phó với lụt, trên 1.000 phương tiện ứng phó đường bộ và hơn 1.000 máy phát điện, 40.000 phao cứu sinh. Hơn 68.000 cán bộ, chiến sĩ công an đã được huy động để thực hiện nhiệm vụ, phối hợp tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu", Đại tá Nguyễn Minh Khương thông tin thêm về công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 8.