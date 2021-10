Clip: Nữ sinh lớp 9 ở Khánh Hòa bị nam sinh túm tóc dìm xuống cống gây phẫn nộ

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip nam sinh đánh đập nữ sinh dã man khiến nhiều người bất bình. Cụ thể, sự việc xảy ra vào chiều 23/10 tại xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Một nam sinh kéo lê nữ sinh trên đường rồi dìm xuống cống. Nam sinh này còn liên tiếp đánh vào mặt và người nữ sinh. Dù khi ấy xung quanh có rất nhiều người chứng kiến nhưng không có ai can ngăn hành động dã man này.

Được biết, nữ sinh bị đánh trong đoạn clip là N.V.N.C, học sinh lớp 9 Trường THCS xã Diên Xuân. Hiện tại, C đang học online tại nhà. Vào lúc đi sang nhà bạn lấy tài liệu đã xảy ra sự việc bị đánh kia. Phụ huynh của nữ sinh lớp 9 Khánh Hòa cho biết đã đưa C nhập viện trong tình trạng tinh thần hoảng loạn.

Clip nam sinh dìm nữ sinh xuống cống

Nam sinh đánh nữ sinh lớp 9 được xác nhận đã nghỉ học 14 tuổi trú tại xã Diên Đồng. Phía cơ quan chức năng cho biết công an xã đang xử lý vụ việc và đợi tình hình sức khỏe của C ổn định sẽ tiến hành những bước tiếp theo.

Đại diện gia đình nữ sinh cũng chia sẻ: "Hiện Công an xã Diên Đồng đã nắm vụ việc và đang điều tra. Qua thông tin từ công an, gia đình biết được nam sinh đánh cháu C. là một học sinh trường THCS Diên Đồng”.

Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng tỏ ra bức xúc với hành động quá tàn bạo của nam sinh kia. Đau lòng hơn cả là sự bàng quan của những người chứng kiến vụ việc nhưng không hề can ngăn.