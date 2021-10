Hà Nội đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường 14/10, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 8

Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung đang ở trong những ngày nhiệt độ giảm sâu do tác động của khối không khí lạnh. Dự đoán từ nay đến 16/10, sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mới từ phía Bắc tràn xuống phía Nam ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sau đó, khối không khí lạnh này sẽ lan ra các tỉnh Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Miền Bắc từ đêm nay đến ngày mai 14/10 sẽ có thêm đợt không khí lạnh tăng cường

Bên cạnh đó, do tác động của hoàn lưu cơn bão số 8, từ chiều ngày 13/10 đến 15/10 sẽ có mưa to rất to ở khu vực Bắc Bộ kéo dài đến Quảng Trị. Vùng núi phía Bắc trời rét nhiệt độ có nơi dưới 18 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ

Khu vực Hà Nội: Từ chiều nay đến ngày 15/10 có mưa vừa, mưa to. Từ đêm nay đến ngày 15/10, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ.