Cơn bão số 7 đang di chuyển theo hướng bắc với tốc độ 10km/giờ. Dự đoán cơn bão số 7 sẽ đổ bộ và Vịnh Bắc Bộ trong những ngày tiếp theo. Mới đây, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lại vừa thông báo phía Bắc nước ta đang có một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Đến chiều và đêm nay 9/10, khối không khí lạnh này sẽ gây tác động đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sau đó lan ra Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. Do sự đổ bộ trực tiếp của không khí lạnh nên từ ngày mai 10/10 Hà Nội kéo dài xuống Thanh Hóa sẽ có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở các tỉnh miền núi có nơi 18 độ C.

Do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu bão số 7, Hà Nội và các tỉnh lân cận chiều 9/10 đến 10/10 sẽ có mưa to đến rất to.

Theo như dự đoán phân tích của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn năm ngoái. Dự báo có thể xảy ra rét đậm, rét hại kéo dài 4-5 đợt.