Những ồn ào liên quan đến vấn đề sao kê từ thiện kéo dài suốt thời gian qua giờ đây lại được dịp dậy sóng khi Bộ Công an đã chính thức vào cuộc xác minh, điều tra. Để làm rõ nghi vấn của dư luận, Bộ Công an đã có công văn yêu cầu các tỉnh nhận được hỗ trợ từ các nghệ sĩ Trấn Thành, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh... gửi báo cáo cụ thể. Đồng thời, Bộ Công an cũng có văn bản yêu cầu giám sát ngân hàng thuộc các ngân hàng rà soát, sao kê tài khoản để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Những nghệ sĩ vướng nghi vấn ăn chặn từ thiện

Sau khi Bộ Công an ra văn bản, một số ngân hàng đã có phản hồi. Theo đó, ngân hàng Techcombank cho biết đã nhận được công văn và sẽ tích cực phối hợp cùng cơ quan chức năng để tiến hành điều tra.

Ngoài ra, ngân hàng TMCP Quân đội cũng xác nhận đã nắm được công văn gửi chuyển tiếp từ cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước. Đại diện ngân hàng MB cho biết: “Ngân hàng không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc rà soát tài khoản của khách hàng theo yêu cầu của cơ quan thanh tra. Các thông tin cụ thể liên quan đến việc rà soát và kết quả rà soát chỉ cung cấp cho cơ quan điều tra”.

Tuy nhiên có một ngân hàng khác đã từ chối cung cấp thông tin vì lý do bảo mật. Ngân hàng này sẽ chỉ cung cấp các thông tin tới các cơ quan quản lý khi có yêu cầu.

Trước đó một số nghệ sĩ như Trấn Thành, Thủy Tiên đã tiến hành sao kê trước sự chứng kiến của nhà báo, luật sư. Tuy nhiên, hành động này của các nghệ sĩ vẫn chưa đủ sức thuyết phục với dư luận. Nhiều 'mánh' để lách luật đã được dân mạng suy ra. Để công minh nhất cần có sự vào cuộc của cơ quan chức năng. Khi có yêu cầu của Bộ Công an, việc các ngân hàng sao kê là không hề khó khăn. Bởi lẽ, các ngân hàng quản lý tài khoản của khách hàng bằng một mã số cố định, rất dễ dàng tra soát.