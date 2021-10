Theo dự báo trong ngày và đêm 8/10, miền Trung sẽ có mưa lớn diện rộng. Trong 24h sắp tới bão số 7 sẽ di chuyển theo hướng bắc tây bắc mỗi giờ đi được 10km. Sức gió gần tâm bão mạnh cấp 8-9 giật cấp 10-11. Vĩ tuyến 16,5 - 21,0 độ vĩ bắc; từ kinh tuyến 108,0 - 113,0 độ kinh đông là khu vực dự báo nguy hiểm trên biển Đông trong 24h tới.

Từ 24 đến 48h tiếp theo, bão số 7 có khả năng sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ. Ngày 10/10, tâm bão sẽ cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 120km về phía đông nam.

Trong ngày hôm nay 8/10, do sức càn quét của bão số 7, các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa dự kiến 80 - 120 mm, có nơi trên 150 mm. Các tỉnh Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Từ ngày 9 đến ngày 12/10 trở đi Bắc Bộ khả năng sẽ có mưa to đến rất to nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập tại những vùng trũng thấp.

Để ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do cơn bão số 7 gây ra, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo bão, mưa lũ phục vụ công tác chỉ đạo. Các tỉnh theo dõi sát sao diễn biến của bão số 7 để kịp thời phân công nhiệm vụ, kiểm tra giám sát hoạt động tàu thuyền, chuẩn bị phương án di dời người dân, đảm bảo vừa chống thiên tai vừa chống dịch hiệu quả.