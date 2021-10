Tịnh thất Bồng lai: Đưa những đứa trẻ lên truyền hình để gây tiếng vang

Tịnh thất Bồng Lai nổi tiếng từ lâu là nơi cưu mang những đứa trẻ mồ côi, sinh ra những tài năng đặc biệt khiến nhiều người kinh ngạc. Bằng việc đưa những đứa trẻ có khả năng ca hát, diễn hài lên truyền hình, Tịnh thất Bồng Lai nhanh chóng thu hút được sự chú ý của khán giả từ đó dễ dàng kêu gọi các khoản tiền từ thiện trong và ngoài nước.

Tịnh thất Bồng Lai tự xưng là cơ sở nhận nuôi trẻ mồ côi

Năm 2014, Lê Thanh Huyền Trân 12 tuổi xuất hiện trong bộ đồ tu hành tự giới thiệu là người đến từ Tịnh thất Bồng Lai tham gia cuộc thi Giọng hát Việt đã để lại nhiều ấn tượng. Sau cuộc thi, Lê Thanh Huyền Trân được nam ca sĩ Quang Lê nhận làm con nuôi và giúp đỡ trong con đường âm nhạc.

Lê Thanh Huyền Trân tham gia cuộc thi Giọng hát Việt nhí

Đến năm 2019-2020, sự xuất hiện của 5 chú tiểu được giới thiệu là trẻ mồ côi được Tịnh thất Bồng Lai cưu mang lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng quan tâm. Trong suốt 2 năm, 5 chú tiểu của Tịnh thất Bồng Lai đã liên tục giành được giải thưởng lớn với sự ngây ngô, hồn nhiên, trong sáng.

5 chú tiểu tham gia Thách thức danh hài

Nhờ sự nổi tiếng của 5 chú tiểu Thách thức danh hài, Tịnh thất Bồng Lai đã được các nhà hảo tâm khắp trong và ngoài nước gửi tiền hỗ trợ, giúp đỡ các em nhỏ mồ côi.

Sự thật về Tịnh thất Bồng Lai được vạch trần: Không phải nơi nuôi trẻ mồ côi, tất cả đều là cháu của 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân

Năm 2019, những bí ẩn về Tịnh thất Bồng Lai dần dần được hé lộ. Cụ thể, câu chuyện bắt đầu từ đơn tố cáo của bà Đoàn Thị Tuyết Mai lên Công an xã Hòa Khánh Tây tỉnh Long An về việc con gái ruột Võ Thị Diễm My bị mất tích. Vợ chồng bà Mai nghi ngờ con gái đã bị dụ dỗ lên Tịnh thất Bồng Lai sau khi quen biết Lê Thanh Huyền Trân qua mạng xã hội.

Tịnh thất Bồng Lai bị 'vạch trần'

Công an tỉnh Long An đã vào cuộc điều tra thì phát hiện cơ sở Tịnh thất Bồng Lai không phải cơ sở thờ tự thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhưng bởi những hình ảnh mà Tịnh thất Bồng Lai đưa lên truyền hình nên nhiều người vẫn nhầm tưởng đây là cơ sở thờ Phật nên chuyển tiền khuyên góp đến.

Những đứa trẻ ở Tịnh thất Bồng Lai cũng không phải là trẻ mồ côi như nhiều người nghĩ. Theo Công an tỉnh Long An, Tịnh thất Bồng Lai có tất cả 18 người trong đó có 6 em nhỏ đều có bố mẹ ruột sống cùng.

Những đứa trẻ ở Tịnh thất Bồng Lai thực chất không phải trẻ mồ côi

Như vậy, việc bày ra chuyện nhận nuôi trẻ mồ côi chỉ là một chiêu trò nhằm mục đích kêu gọi từ thiện từ các nhà hảo tâm hòng trục lợi. Những người ở đây sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để đăng tải thông tin không đúng sự thật, lợi dụng tôn giáo để 'kiếm tiền' từ các tổ chức từ thiện.

'Thầy ông nội' Lê Tùng Vân bị 'con trai ruột' tố loạn luân với em gái

Ngày 24/10, nữ đại gia Phương Hằng bất ngờ mời một người tên Lê Thanh Minh Tùng tự xưng là con trai ruột của ông Lê Tùng Vân lên livestream. Tại buổi nói chuyện, Lê Thanh Minh Tùng đã vạch trần nhiều thủ đoạn mà Tịnh thất Bồng Lai sử dụng để lừa đảo các nhà hảo tâm. Đáng chú ý, Lê Thanh Minh Tùng còn tố cha đẻ Lê Tùng Vân có quan hệ bất chính với những người trong Tịnh thất Bồng Lai.

Sau đó, ông Lê Tùng Vân đã lên tiếng phủ nhận quan hệ ruột thịt với Lê Thanh Minh Tùng. 'Thầy ông nội' cho biết Lê Thanh Minh Tùng bị bỏ rơi trong bệnh viện và được em gái ruột của ông nhận về nuôi.