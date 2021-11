No Nut November - Tháng 11 'chay tịnh' là gì mà khiến cánh đàn ông toàn cầu sợ đến thế?

No Nut November là gì mà khiến cánh mày râu sợ đến thế?

No Nut November hay còn được gọi với cái tên No Tick Spring, tháng 11 chay tịnh là một trào lưu của hội đàn ông toàn thế giới với thử thách nói không với 'chuyện ấy' trong tháng này.

Để tham gia thử thách No Nut November, tất cả những người đàn ông buộc phải từ chối quan hệ tình dục và thủ dâm trong suốt 30 ngày của tháng. Điều khoản 'khắc nghiệt' của No Nut November khiến cánh mày râu không ít người cảm thấy 'sợ hãi'. Thậm chí, nhiều người còn muốn kéo dài tháng 10 thêm 1 tháng nữa để không phải trải qua No Nut November.

Với những người tham gia trào lưu No Nut November đều không thể trụ vững 30 ngày.

No Nut November do ai tạo ra?

Trào lưu No Nut November hình thành vào năm 2011 do một tác giả với nick name bicboi696969 tạo ra. Ban đầu trào lưu No Nut November ban đầu được giới game thủ hưởng ứng nhiệt liệt bởi họ hầu hết đều FA. Đến năm 2017, No Nut November được hưởng ứng để gây quỹ chữa bệnh ung thư.

Trào lưu No Nut November ở Việt Nam

Tại Việt Nam, trào lưu No Nut November được các bạn trẻ hưởng ứng nhiệt liệt. Trong ngày đầu tiên thực hiện thử thách, netizen đã chia sẻ nhiều trải nghiệm siêu hài hước:

100% cảm thấy hết đau lưng, mệt mỏi sau ngày đầu tiên.

Sau 3 ngày, 90% hồi phục thị lực, mắt sáng trở lại, hồi phục trí nhớ, không còn hay quên.

Sau 7 ngày, cơ thể tràn đầy sức sống, cảm giác này chưa từng có kể từ hồi học Cấp 2. Đầu gối đã hồng hào trở lại.

Sau 2 tuần, 20% người tham gia NNN được sếp ghi nhận, cô giáo gọi điện về nhà khen, phụ huynh phấn khởi... Kết quả học tập & công việc lên như rồng.

Tuần thứ 4, nhiều người bắt đầu bàn luận & hoài nghi về thuyết tương đối của Anh-Xtanh.