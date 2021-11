Trà My Idol đăng ảnh hôn môi con trai cưng khiến dân tình phản ứng dữ dội, người trong cuộc nói gì?

Mới đây, nữ ca sĩ Trà My Idol vừa đăng tải loạt ảnh bên 2 cậu nhóc tì đáng yêu. Từng khoảnh khắc vui đùa của 3 mẹ con được ghi lại trong mỗi khung hình nhận được rất nhiều lời khen ngợi, ngưỡng mộ từ dân mạng.

Gia đình hạnh phúc của Trà My Idol

Tuy nhiên, trong số ảnh đăng tải còn có bức ảnh Trà My vô tư hôn môi Hayden (con trai thứ 2) nhận phải nhiều chỉ trích của netizen. Nhiều người nhận định cách thể hiện tình cảm này với con trai khá phản cảm, không phù hợp với tình mẫu tử.

Trước nhiều bình luận chê bai, Trà My Idol đã lập tức lên tiếng thể hiện quan điểm của cô về hành động này. Theo nữ ca sĩ đây là điều thiêng liêng và tuyệt vời nhất của tình yêu thương không giống bất cứ một mối quan hệ nào khác.

Bức ảnh gây nhiều tranh cãi

"Tấm đó là 1 trong những tấm hình mà mình sẽ in ra thật to để treo ở nhà. Tình yêu thương và nụ hôn của mẹ với con không giống với bất kỳ nụ hôn của một mối quan hệ nào khác. Nó chứa đựng tất thảy tình yêu thương mà không có tình yêu nào có thể so sánh được. Mình sẽ tận hưởng cho đến khi chúng không còn muốn hôn mình nữa. Và đến lúc đó mỗi ngày mình sẽ nhìn lại những bức hình này để có thể nhớ rằng đã từng có lúc mình đã hạnh phúc thế nào khi những đứa con bé bỏng của mình chạy đến và hôn mình", Trà My viết.

Bình luận của dân mạng

Khoảnh khắc đáng yêu của 2 nhóc tỳ nhà Trà My Idol

Trà My là nữ ca sĩ nổi lên từ cuộc thi Vietnam Idol năm 2007. Năm 2014, cô bất ngờ lên xe hoa với ông xã doanh nhân Tô Văn Đức. Nữ ca sĩ dành nhiều thời gian chăm sóc cho tổ ấm và 2 nhóc tì. Trà My cũng thường chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của 2 anh em trên mạng xã hội và nhận được vô vàn sự yêu thích của netizen.