Ca sĩ Phương Thanh nói rõ lý do không kêu gọi tiền từ thiện giữa lúc Thủy Tiên, Trấn Thành gặp nguy

Năm 2021 có lẽ là một năm 'đại hạn' của giới nghệ sĩ Việt. Hàng loạt các ngôi sao hạng A như Trấn Thành, Hoài Linh, Thủy Tiên vướng vào nghi vấn ăn chặn tiền từ thiện. Từ đó, khán giả cũng dần mất đi niềm tin vào người nổi tiếng. Trang cá nhân của các nghệ sĩ này cũng thường xuyên hứng chịu hàng ngàn bình luận đòi tẩy chay, chỉ trích nặng nề.

Ồn ào từ thiện khiến uy tín của các nghệ sĩ sụt giảm nghiêm trọng

Mới đây, nữ ca sĩ Phương Thanh đã bày tỏ quan điểm của cô về ồn ào từ thiện xảy ra nhiều tháng nay. Cụ thể, nữ ca sĩ cho biết cô rất xúc động và xót xa với những vất vả người dân nghèo phải hứng chịu.

Phương Thanh chia sẻ về vấn đề ồn ào từ thiện

“Phương Thanh không đụng đến tiền, nếu là một người nghệ sĩ có tên tuổi thì không thể để người khác nghĩ xấu là ảnh hưởng nên Phương Thanh không dám đứng ra quyên góp tiền. Những drama này dù chưa biết đúng hay sai nhưng những người dính vào đầu tiên họ phải chịu trách nhiệm và không được làm ảnh hưởng tới giới nghệ sĩ nói chung và giới nghệ thuật nói riêng. Sự đóng góp của những người làm nghệ thuật rất là lớn, và chung tay đóng góp thì một cá nhân không được làm những điều sai trái”, Phương Thanh chia sẻ.

Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng được triệu tập lên cơ quan công an

Trước đó, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng và Trấn Thành đã bị cơ quan Công an triệu tập để làm rõ vấn đề sao kê từ thiện. Được biết, Cục C02, Bộ Công an đang phối hợp cùng Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng rà soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tài khoản của các cá nhân liên quan đến vấn đề từ thiện. Cụ thể, thời gian gần đây Bộ công an nhận được nhiều phản ánh của người dân về việc một số nghệ sĩ lợi dụng việc quyên góp từ thiện, cứu trợ trong đợt mưa lũ xảy ra tại khu vực miền Trung năm 2020. Trước nghi vấn người nổi tiếng có dấu hiệu lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản.