Phẫn nộ gã thanh niên lấy nước đổ vào miệng bé gái 7 tháng tuổi của vợ hờ đến chết rồi đem phi tang

Đêm ngày 2/11, Nguyễn Văn Hồng rủ bạn gái là Nguyễn Thị Mỹ sử dụng ma túy tại nhà ở phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang. Sau khi chơi xong, Hồng nhờ Mỹ mang điện thoại qua hàng xóm sạc nhờ. Trong khi đó, hắn đã ở nhà dùng nước đổ vào miệng bé gái 7 tháng tuổi là con của Mỹ đến chết. Sau đó, Hồng còn dùng chanh vắt vào miệng cháu bé để đánh lừa 'vợ hờ' về nguyên nhân tử vong.

Nguyễn Văn Hồng - Hung thủ sát hại bé gái 7 tháng tuổi An Giang

Sau khi quay trở về nhà, Mỹ phát hiện con gái đã qua đời. Hồng bàn bạc muốn đưa cháu bé đi thiêu để phi tang nhưng Mỹ không đồng ý. Rạng sáng 4/11, Mỹ và Hồng đưa thi thể cháu bé đến bờ kè công viên 30/4 thuộc phường Châu Phú B, chôn để phi tang.

Ngày 8/11, cha ruột của cháu bé đến chơi nhưng không thấy con nên đã đến cơ quan công an trình báo. Sau quá trình điều tra, sáng 21/11, cơ quan Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố với với Nguyễn Văn Hồng về hành vi Giết người.

Được biết, Hồng từng có tiền án trộm cắp tài sản. Hắn quen biết với Nguyễn Thị Mỹ vào tháng 10 và sống chung với nhau như vợ chồng. Do con gái Mỹ hay khóc nên hắn thường xuyên hành hạ và có lần làm gãy tay cháu bé.

Hiện trường nơi Hồng và Mỹ phi tang

Vụ án trên được xác định có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng đều có tiền sử sử dụng ma túy và bị hung thủ đe dọa không được tố cáo. Vì vậy các chiến sĩ cảnh sát đã mất nhiều thời gian đấu tranh mới xác định được hung thủ của vụ án. Sự việc cũng khiến dư luận xã hội cực kì phẫn nộ. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ.