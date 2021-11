Toàn cảnh vụ giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở tiệm thuốc Hải Dương

Ngày 18/11 tới đây, TAND tỉnh Hải Dương sẽ chính thức đưa vụ án giết người, đốt xác tại hiệu thuốc ra xét xử. Cụ thể, hung thủ được xác định là vợ chồng Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng. Trong đó, Cao Tài Năng sẽ bị xét xử bởi tội Giết người, Cướp tài sản và Xâm phạm thi thể, hài cốt còn Vũ Thị Mừng bị truy tố về tội Che giấu tội phạm và Xâm phạm thi thể, hài cốt. Mức án phạt cho Cao Tài Năng là tử hình và Vũ Thị Mừng là 12 năm tù giam.

Cao Tài Năng tại hiện trường vụ án

Cách đây 1 năm, vợ chồng Cao Tài Năng nợ ông Dương Công Cường số tiền 7 tỷ đồng để kinh doanh. Cả 2 đã trả xong 4 tỷ còn 3 tỷ, Cao Tài Năng xin ông Cường cho khất hẹn một thời gian nữa. Tuy nhiên, ông Cường đã không đồng ý và hẹn 2 vợ chồng phải thu xếp trả nợ.

Ngày 28/11/2020, Năng hẹn ông Cường đến hiệu thuốc nơi 2 vợ chồng thuê để thanh toán. Khi đó, hiệu thuốc không có ai nên Cao Tài Năng đã dùng gậy đánh tử vong ông Dương Công Cường. Sau khi gây án, Cao Tài Năng dùng điện thoại của nạn nhân để nhắn tin với con gái ruột ngụy tạo bằng chứng.

Khi đó, con gái của ông Cường đã nhận ra điểm kỳ lạ liền lập tức gọi lại cho bố đẻ nhưng Cao Tài Năng đã không trả lời. Hắn lái xe của nạn nhân lên Hà Nội rồi bắt taxi về nhà. Đêm hôm đó, Cao Tài Năng cùng vợ đã đưa thi thể ông Dương Công Cường đến bờ sông để chôn.

Nơi Cao Tài Năng và vợ chôn xác

Sau khi quay về, 2 vợ chồng Cao Tài Năng chuyển địa điểm thuê nhà đến địa chỉ tại số 377 Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn. Còn địa điểm gây án đã được một người phụ nữ thuê làm cửa hàng áo dài.

Thời gian sau, Năng lo sợ cái xác sẽ bị phát hiện do có người trồng cây gần khu vực đó. Tối 8/2, vợ chồng Năng, Mừng mua 6,5 lít xăng và một số dụng cụ ra bờ sông đào, đốt thi thể. Do xương không cháy được nên 2 vợ chồng đã mang xương đi nơi khác phi tang. Sau 7 tháng, Năng quyết định ra công an đầu thú.

Cao Tài Năng tại cơ quan công an (áo xanh)

Được biết cả Vũ Thị Mừng và Cao Tài Năng đều là những người có trình độ học vấn cao. Cả 2 cũng chưa từng gây ra tiền án, tiền sự gì trong quá khứ.