Vụ tìm thấy thi thể nữ Phó chủ tịch UBND phường được tìm thấy trong nhà hoang: Nguyên nhân do tự tử

Ngày 21/11, thi thể một người phụ nữ đã được tìm thấy tại một căn nhà hoang tại khu vực phường Mỹ Bình tỉnh Ninh Thuận. Qua xác minh, cơ quan chức năng đã tìm ra danh tính của nạn nhân trên là chị H.T.T.T (35 tuổi) đang giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND phường trên địa bàn TP.Phan Rang - Tháp Chàm.

Liên quan đến vụ việc này, Chủ tịch UBND TP. Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) - Ông Bùi Văn Phú cho biết nạn nhân là Phó chủ tịch UBND phường Bảo An. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an tìm thấy 2 vỉ thuốc ngủ đã uống hết cạnh thi thể. Nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn gia đình nên chị T đã tìm đến thuốc ngủ để tự vẫn.

Trước đó, tối 20/10, chị T đã bế 2 con xuống nhà mẹ đẻ để nhờ trông hộ với lý do đi làm nhiệm vụ của phường. Đến trưa hôm sau, gia đình không liên lạc được với chị T nên đã đổ xô người đi tìm kiếm. Một người bán ve chai sau đó đã bất ngờ tìm thấy thi thể chị T trong căn nhà hoang.

Được biết, chị T là một lãnh đạo nhiệt huyết và là điểm sáng trong các cán bộ nữ của phường. Gia đình nữ Phó chủ tịch UBND phường Bảo An không yêu cầu khám nghiệm tử thi và cam kết sẽ không khiếu nại. Hiện tại, cơ quan công an đã trả thi thể lại cho gia đình lo liệu hậu sự.