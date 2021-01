Bà mẹ gào khóc vô vọng khi con gái 2 tuổi bị máy xay nghiền nát tay và gặp tai nạn lõm hộp sọ

Nhà chị Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (33 tuổi, trú tại khu phố Đồng Cao, cổng chợ Săn, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội) vốn thuộc hộ cận nghèo tại địa phương, giờ đây, căn nhà lại bị hỏa hoạn thiêu lụi tàn. Cay đắng thay, tai ương ấy liên tiếp giáng xuống đầu gia đình chị trong suốt 1 năm qua.

Ngồi cạnh chị là bé gái Nguyễn Bảo An, năm nay mới 2 tuổi, bé khóc nức nở liên hồi. Bàn tay phải của bé bị máy xay nghiền nát chỉ sau một sự cố đầy hy hữu. Nhớ lại những ngày xảy ra sự cố kinh hoàng với con, chị vẫn day dứt, đau đớn đến nghẹn lòng.

Bảo An- con gái út của nhà chị Thủy từng bị tai nạn bất ngờ dẫn đến lõm hộp sọ

Bảo An trước kia là đứa trẻ khá lanh lợi, thông minh và nhanh nhẹn. Tuy nhiên, tháng 11/2019, trong lúc chị và con đứng bên lề đường đợi chồng, một thanh niên đi xe máy cố tình tăng tốc độ vượt công an đã tông trúng hai mẹ con chị.

Cú va chạm quá mạnh hất văng cả bé An và chị Thủy ra khỏi lề đường. Sau vụ tai nạn, chị Thủy bị đập đầu xuống đường rồi bất tỉnh. Các đồng chí công an vội đưa hai mẹ con đi cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức.

Đến lúc tỉnh dậy, người mẹ như chị Thủy lặng người đi khi hay tin bé An bị lõm hộp sọ. Bé được chuyển đến Bệnh viện E để tiếp tục điều trị và theo dõi. Sau vài ngày nằm viện, kiểm tra không thấy bị tụ máu hay tổn thương nghiêm trọng, mẹ con chị Thủy được xuất viện về nhà.

Hơn một năm sau, tại ương khủng khiếp lại tiếp tục dội lên đứa nhỏ đáng thương. Ngày 22/12/2020, trong lúc chị Thủy lấy điện thoại ra định gọi cho người thân thì bất ngờ, con thò tay vào máy xay thịt của hàng thịt bên cạnh. Lúc đó, máy chưa ngắt điện nên bàn tay phải của bé gái đã bị máy nghiền nát.

Máu chảy ướt đẫm, lênh láng khắp mặt đất, hủy hoại bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ. Chị đứng cạnh gào khóc kêu cứu trong vô vọng, đứa trẻ như ngất lịm đi.

Đứa bé đáng thương còn bị máy xay thịt nghiền nát bàn tay phải

Ngay lập tức, con được chuyển tới Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất sơ cứu rồi lên Bệnh viện Việt Đức để chạy chữa. Chị Thủy nức nở, thắt lòng nhớ lại, chị gần như qùy xuống cầu xin "Em xin bác sĩ hãy cứu lấy con em. Em xin bác sĩ cố giữ lại bàn tay cho con em vì cháu còn cả một cuộc đời phía trước".

Bằng sự nỗ lực, tận tâm hết mình của các y bác sĩ ở Bệnh viện Việt Đức, ca phẫu thuật đã thành công khi cánh tay của An được nối gân và đóng đinh vào bàn tay. Những ngày hậu phẫu cũng là nỗi ám ảnh khôn nguôi của chị Thủy. Con khóc cả đêm cơn đau khủng khiếp quá sức chịu đựng của đứa bé 2 tuổi. Bình phục được một chút, bé An được điều trị bằng kháng sinh để tránh nhiễm trùng.

Những tưởng cuộc sống như vậy là đủ khốn khổ với gia đình chị Thủy rồi, nhưng chỉ hơn một tuần sau tai nạn của Bảo An, căn nhà đang ở của Thủy bị chập điện dẫn đến cháy lụi. Toàn bộ đồ đạc tầng 1 cùng căn gác xép bị hủy hoại nghiêm trọng.

Chứng kiến ngọn lửa thiêu đốt nhà mình, các con lớn của chị hoảng loạn cầu cứu “Mẹ ơi phải làm thế nào bây giờ?”. Trong cơn cùng quẫn, chị chỉ còn biết ôm con mà rưng rức “Nhà mình bị cháy hết rồi con ơi!”.

Hai vợ chồng và bốn đứa con bỗng chốc lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, bà con hàng xóm ai nấy đều lắc đầu thương xót cho gia cảnh bất hạnh nhà chị Thủy.

Tài sản gom góp của cả gia đình 6 người bỗng chốc tan biến do vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi tất cả

Vụ hỏa hoạn cháy lụi tàn thì cũng là lúc tài sản của vợ chồng chị Thủy tiêu tan. Trong khi đó, gia đình khốn khổ ấy vẫn đang vay nợ đến hơn 30 triệu đồng cho con đi cấp cứu.

Thiệt hại từ vụ cháy quá lớn. Chị Thủy vốn chỉ bán rau mưu sinh còn chồng đi làm hàn xì thuê, công việc bấp bênh, mỗi tháng chỉ được 10 công. Thu nhập hai người lớn trụ cột trong nhà chỉ khoảng 5 triệu đồng/tháng mà phải lo cho cả 6 miệng ăn.

Người phụ nữ bất hạnh giờ đây chỉ còn biết thở dài, đôi mắt trĩu xuống vì lo toan. Chị nói "Tôi muốn sửa lại nhà cho các con đón Tết lắm. Ai lại để năm mới nhà loang lổ vết cháy đen thế này chẳng ra sao cả. Nhưng chúng tôi chẳng biết lấy đâu ra tiền. Mới vay cho con chữa bệnh giờ ai cho vay nữa đâu. Mà có tiền cũng không biết sửa kịp để ăn Tết không".

Số phận mong manh, nghèo khó cứ thế mà đeo bám khiến gia đình chị Thủy không kịp trở tay. Vợ chồng chị Thủy và 4 đứa trẻ nhỏ đặc biệt cần sự quan tâm, giúp đỡ từ cộng đồng để có được một cái tết tử tế đúng nghĩa, hy vọng một năm mới với nhiều điều may mắn, tốt đẹp sẽ tới.