Cặp đôi Hà Thành chụp ảnh cưới giữa trời băng tuyết dưới 0 độ C ở Y Tý: Cao thủ săn tuyết là đây!

Theo thông tin từ trạm quan trắc, đêm qua và rạng sáng nay ngày 11/1, tại Sa Pa, Y Tý (Lào Cai) nhiệt độ đã xuống âm và xuất hiện tuyết rơi phủ trắng cây cối, đường đi.

Tuyết phủ trắng xóa Y Tý (Lào Cai) sáng ngày 1/11

Do đó, tới thăm Y Tý (Bát Xát, Lào Cai) thời điểm này có thể được coi là một sự may mắn với nhiều người du khách bởi họ được chứng kiến cảnh tượng lung linh, kỳ ảo như trời tây.

Cặp đôi Hà Thành dừng chân chụp ảnh cưới ở Y Tý đúng khoảnh khắc tuyết phủ đầy đường

Được được chạm tay vào lớp tuyết dày, ngắm nhìn cành cây đóng băng đã là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ. Thế vậy mà có 1 cặp đôi lại may mắn hơn khi tới chụp ảnh cưới bắt kịp đúng thời điểm tuyết để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong đời.

Sáng 11/1, cô dâu Linh và chú rể Thương xuất hiện dưới trời băng tuyết trắng xóa và cùng ekip thực hiện bộ ảnh cưới rất đặc biệt tại Y Tý. Cặp đôi đều đến từ Hà Nội, họ hạnh phúc vì bắt trọn được khoảnh khắc "hiếm có khó tìm" ở Việt Nam: tuyết phủ đẹp lộng lẫy trên từng cành cây, ngọn cỏ, đường đi ngập tuyết như "trời Âu".

Khung cảnh "hiếm có khó tìm" ở Việt Nam lên hình kỳ ảo như trời tây

Ngay cả ekip chụp ảnh cưới cho cặp đôi cũng phải thốt lên rằng họ rất may mắn khi dừng chân ở Y Tý đúng thời điểm thời tiết đặc biệt hiếm có này. Trước những bức ảnh được đăng tải, nhiều người thể hiện ý kiến ngưỡng mộ sức "chịu chơi" của cặp đôi Hà Thành. Bên cạnh đó, không ít người cũng cho rằng chụp như vậy là khá mạo hiểm vì tuyết làm đường trơn trượt, và không khí rét buốt ảnh hưởng không tốt tới Sức Khỏe.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong hôm nay 11.1, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7 - 10 độ C, vùng núi 4 - 7 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng tiếp tục xảy ra mưa tuyết, băng giá.