2 YouTuber mới nổi 'xịn đét' Kpop: Jennie vừa lập có ngay nút vàng, GOT7 chưa đăng đã gom triệu subs

Mở màn năm 2021, công đồng mạng được phen "hả hê con mắt" khi nhiều idol Kpop "đá chéo sân" thử sức làm YouTuber.

Vừa mới hôm qua, ngày 16/1 vừa qua, cô nàng Jennie (BLACKPINK) đã bất ngờ mở kênh YouTube riêng mang tên Jennierubyjane Official vào đúng sinh nhật. Vlog "mở hàng" của nữ thần mang tựa đề "Hello world. From Jennie", tại đây, cô giới thiệu về kênh YouTube mới và cover ca khúc When Will My Life Begin?. Đây cũng chính là OST của bộ phim hoạt hình Tangled, do Mandy Moore thể hiện.

Jennie đăng tải clip đầu tiên "chào hàng" kênh Youtube mới mở đúng ngày sinh nhật 25 tuổi

Jennie có quà tặng fan thì fan cũng sẵn đem lòng "đáp lễ" lại ngay bằng một nút vàng "nóng hôi hổi" của YouTube. Chỉ vỏn vẹn chưa đầy 24h, nàng "YouTuber" Jennie đã nhận về ngay 1 triệu lượt người đăng ký kênh.

Vừa chợp mắt 1 cái, tỉnh dậy đã có ngay nút vàng Youtube. Đỉnh như vậy, ai "đọ" lại!

Điều này đồng nghĩa với việc Jennie chỉ mất nửa ngày cùng 1 clip ngắn để có thể ẵm ngay nút vàng YouTube mà nhiều người hằng mong ước. Ngoài ra, vlog đầu tiên của cô nàng cũng đã nhanh chóng cán mốc 4 triệu lượt xem sau nửa ngày.

Lục lại sự kiện cực "xịn mịn" trước Jennie, mỹ nam Mark (GOT7) cũng đã chính thức "dấn thân" vào con đường làm YouTuber.

Nam thần GOT7 còn chưa kịp đăng video nào đã rinh ngay gần triệu người đăng ký theo dõi

Sau khi kết thúc hợp đồng cùng JYP, nam thần GOT7 quyết tâm tập trung vào việc mở kênh YouTube. Bất ngờ thay, chưa kịp đăng tải clip nào thì kênh YouTube Mark Tuan của anh đã gặt hái về gần triệu lượt đăng ký chỉ sau gần 2 tuần. Thế là thấy tương lai của chàng YouTuber Mark vô cùng xán lạn thế nào rồi đó!

Trước những thông tin cực khởi sắc về idol Kpop, dân mạng vô cùng háo hức, trông ngóng và hy vọng sẽ được mỹ nữ Jennie (BLACKPINK) và nam thần Mark (GOT7) "hào phóng chiêu đãi" nhiều video chất lượng.