Chuyện tâm linh không nêm xem nhẹ: Lưu giữ 6 đồ vật đại kỵ này trong nhà bảo sao toàn gặp điều xui

1. Ghế bập bênh

Ghế bập bênh chính là "nhân tố quen mặt" trong nhiều bộ phim kinh dị nổi tiếng. Tại sao đồ vật này lại trở thành vật xui xẻo, ám ảnh đến vậy? Lý do là bởi có quan niệm cho rằng, ghế bập bênh đặt trong không gian sống được xem là lời mời gọi "quyến rũ chết người" dành cho các linh hồn quỷ dữ.

Ngoài ra, nếu "siêu phẩm" này bỗng dưng có thể tự di chuyển, đung đưa thì chắc chắc, đây là dấu hiệu của một linh hồn đã trú ngụ ở nơi sinh hoạt của gia đình bạn.

2. Tường sơn màu xanh lá

Niềm tin phong thủy này là có cơ sở thực tế xuất phát từ lịch sử. Trong thế kỷ 18, các loại thuốc nhuộm hoặc sơn có màu xanh lá được tổng hợp từ một hợp chất có chứa Asen- một trong những chất gây ung thư hàng đầu.

Các bức tường sơn màu xanh lá cây hoặc giấy dán tường màu này có thể thải ra khí độc khi ẩm ướt, do đó, một số công nhân nhà máy vào thời điểm trên đã bị ốm và chết do tiếp xúc với thuốc nhuộm.

Vì thế, nhiều chuyên gia phong thủy nhận định, các bức tường có màu xanh sẽ mang điềm xấu, hao tổn về tinh thần và thể chất cho gia chủ.

3. Đồng hồ hỏng hoặc hết pin

Về phong thủy không nên cất giữ các đồ vật bị hư hỏng trong nhà vì chúng đại diện cho sự sống cả bên trong lẫn bên ngoài ngôi nhà của bạn. Một chiếc đồng hồ bị hỏng là điều đặc biệt tối kỵ vì mang điềm xấu.

Theo đó, chiếc đồng hồ phải luôn hoạt động, giúp bạn tránh khỏi nguy cơ bị mắc kẹt bởi những việc xui xẻo trong quá khứ và không thể khấm khá hơn trong cuộc sống. Nếu một ngày, chiếc đồng hồ bị hỏng hoặc hết pin từ lâu bỗng kêu vang, đó là điềm báo về sự chết chóc, tang thương đang sắp ập tới với gia đình bạn.

4. Xương rồng

Trong phong thủy, xương rồng và các loại cây bên ngoài có nhiều gai nhọn được ví như thỏi nam châm thu hút các năng lượng tiêu cực, không may mắn. Chỉ ngoại trừ cây hoa hồng, còn các cây có gai khác sẽ dễ làm cho gia chủ vướng vào những chuyện tranh chấp, cãi cọ, cuộc sống không yên bình.

5. Mở ô trong nhà

Điều này nghe có vẻ quen thuộc đối với nhiều người. Được biết từ trước đó, việc mang bất kỳ vật dụng nào có tác dụng bảo vệ bạn khỏi thời tiết vào nhà hàm ý rằng bạn không cần sự bảo vệ, che chở của thần linh.

Một khi các linh hồn bảo vệ tức giận, bạn và gia đình mình sẽ bị vướng vào lời nguyền không còn may mắn, sung túc nữa. Do vậy, để cho an toàn, lời khuyên đưa ra là bạn nên cẩn thận, không nên mở ô trong nhà.

6. Lịch cũ

Bày một cuốn lịch cũ trong nhà cũng đem lại tác hại giống như việc lưu trữ đồng hồ hỏng, hết pin. Phong thủy đưa ra cảnh báo rằng việc để một cuốn lịch của năm cũ trong nhà có thể mang lại vận rủi, làm giảm sự thịnh vượng, thậm chí còn rút ngắn tuổi thọ của bạn.

Lịch cũ nó phản ánh về các sự kiện ở quá khứ trong đó bao gồm cả những điều đen đủi, tiêu cực, không may mắn, ảnh hưởng đến cuộc sống của thành viên trong nhà.