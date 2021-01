Muốn cạnh tranh với nhà nước, 2 thanh niên 'dũng cảm' mua máy in màu về tự in tiền để tiêu Tết

Từ trước đến nay, việc in ấn và phát hành tiền luôn là công việc độc quyền của nhà nước. Luật pháp Không cho phép bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào được thực hiện hành động này. Mới đây, cơ quan Công An huyện Thanh Trì, Hà Nội vừa phát hiện và triệt phát 1 đường dây sản xuất và mua bán tiền giả.





Công cụ "phát hành" và sản xuất tiền của 2 thanh niên liều lĩnh

Bị can đang bị bắt tạm giam là Đỗ Ngọc Long (SN 1990, trú tại Phúc La, Hà Đông, Hà Nội) và đồng bọn là Phạm Văn Minh Hạnh (SN 1999, ngụ tại Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) về tội sản xuất, tàng trữ và lưu hành tiền giả.

Được biết, 2 thanh niên này đã chủ động mua 1 máy in màu và 1 cái máy ép nilong về để tự sản xuất tiền tiêu cũng như bán cho người khác. Tuy nhiên, do lười làm phôi và nghĩ dễ dàng qua mắt được mọi người, 2 thanh niên đã "dũng cảm" in mấy trăm triệu đồng nhưng cùng 1 số seri. Đương nhiên, lỗ hổng trên đã không thể qua mắt được cơ quan chức năng.

Hai đối tượng bị bắt giữ

Tại thời điểm kiểm tra, trên tay đối tượng Mạnh đang cầm 12 tờ tiền mệnh giáo 500.000 đồng có cùng seri. Sau đó, đối tượng tiếp tục giao nộp thêm 45 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng vùng seri và tất cả số tiền trên đều là giả. Mạnh khai nhận, số tiền giả trên mua được từ "nhà sản xuất" Đỗ Ngọc Long.

Hiện tại, công an huyện Thanh Trì đang củng hồ hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.