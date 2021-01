Tài tử 'Fast & Furius' Luke Evans chính thức xác nhận chia tay bạn trai đồng tính sau 1 năm hẹn hò

Nam diễn viên đình đám Luke Evans được biết đến qua hàng loạt những bộ phim nổi tiếng "Beauty and the Beast", "The Hobbit", "Fast & Furious"... Tới nay, anh là một trong số ít tài tử điện ảnh đã tự tin công khai là người đồng tính tại kinh đô điện ảnh Hollywood.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Times, diễn viên Evans (41 tuổi) xác nhận tin đồn chia tay với Rafael Olarra - doanh nhân gốc Argentina sau khoảng thời gian 1 năm gắn bó. Evans còn nhấn mạnh thêm "sự thật là như vậy đó", trong khi Olarra vẫn chưa đưa ra bất kì phản hồi nào về vấn đề này.

Luke Evans và Rafael Olarra đường ai nấy đi sau khoảng thời gian 1 năm hẹn hò

Từ tháng 10/2020, người hâm mộ đã đồn đoán về cuộc chia tay của tài tử Hollywood sau động thái Luke Evans và bạn trai Rafael Olarra hủy theo dõi nhau trên Instagram. Evans sau đó xóa tất cả ảnh của Olarra trên tài khoản cá nhân của mình còn về phía doanh nhân Olarra, anh vẫn giữ lại một bức ảnh của Evans với dòng chú thích "Nhớ nụ cười mê đắm này". Thế nhưng, chẳng lâu sau, bức ảnh ấy cũng biến mất.

Tài tử loạt phim đình đám Evans và Olarra lần đầu tiên chính thức công khai chuyện tình cảm vào tháng 2 năm 2019 khi Evans đăng video trên Instagram cả hai cười đùa vui vẻ trong chuyến du lịch đến Hawaii.

Tài tử nổi tiếng Hollywood và bạn trai đồng tính từng là cặp đôi thu hút đông đảo sự quan tâm của người hâm mộ

Được biết, Rafael Olarra là doanh nhân, giám đốc nghệ thuật tại Faena - chuỗi khách sạn sang trọng ở Miami. Bạn trai cũ Evans là người gốc Argentina, từng học ở Madrid trước khi sang Mỹ làm việc.

"Anh ấy yêu tôi bởi sự hài hước và thành thật của người con xứ Wales. Chúng tôi đang hạnh phúc", Ngôi Sao phim The Hobbit chia sẻ trên trang cá nhân.

Theo The Times, mặc dù đang trong tình trạng độc thân, Evans vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ trở thành cha.

"Tôi đã nghĩ về chuyện này nhiều lần và càng lớn tuổi, tôi càng nghĩ về việc có con", anh nói. Ngoài ra, nam tài tử Hollywood chia sẻ muốn nuôi dưỡng một đứa trẻ trở thành một con người mạnh mẽ, cởi mở, tốt bụng, tôn trọng mọi người xung quanh và có thể làm điều gì đó tốt đẹp cho thế giới.