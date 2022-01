Vừa đi du học Mỹ về, Chi Pu đã mặc đồ lam vào chùa để thực hiện một hành động ý nghĩa

Thời gian vừa qua, Chi Pu quyết định sang Mỹ với mục đích du học cùng với việc rèn luyện thêm bản thân nơi xứ người. Sau 2 tháng, nữ ca sĩ đã có chuyến về thăm Việt Nam đầu tiên đúng dịp đầu năm mới. Việc đầu tiên sau khi trở về Chi Pu muốn làm đó là thực hiện chuyến công đức thiện nguyện tại chùa.

Chi Pu phát quà từ thiện ở chùa

Trên trang cá nhân, Chi Pu khoe ảnh mặc áo dài màu lam cùng gương mặt mộc vô cùng tươi tắn, xinh đẹp trong chuyến phát quà từ thiện tại chùa. Hành động ý nghĩa trong ngày đầu năm mới của Chi Pu khiến cô cảm thấy rất an vui, hạnh phúc. "Chuyến đi đầu năm mới. Cuối cùng thì tâm nguyện phát tâm tặng chùa An Sơn - Phú Yên tôn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát của Chi đã hoàn thành. Con cảm ơn các quý Thầy, các phật tử và bà con đã tới dự lễ an vị tôn tượng. Cầu chúc một năm mới bình an đến với tất cả mọi người", Chi Pu trải lòng.

Hành động đẹp của Chi Pu nhận được nhiều lời khen của dân mạng. Trước đó, chia sẻ về chuyến đi Mỹ bất ngờ, nữ ca sĩ trải lòng: "Chuyến đi này tôi đi với mục đích học tập kết hợp một số công việc cùng đối tác của Mỹ. Trong lúc chờ nhập học và làm việc, tôi tranh thủ thăm gia đình và đi du lịch. Đây là khoảng thời gian quý báu. Tôi muốn làm mới bản thân và học hỏi thêm nhiều thứ mới ở vùng đất mới".

Trong thời gian sang Mỹ, Chi Pu thường xuyên đăng tải những hình ảnh tụ họp với người thân và bạn bè rất vui vẻ. Nữ ca sĩ cũng rất thích thú khi được đi thăm những địa điểm đẹp tại Mỹ. Cô còn khiến nhiều người bất ngờ khi trực tiếp biểu diễn trên sân khấu nước ngoài với thần thái và phong độ cực kì tự tin.