3 người ở Tịnh Thất Bồng Lai bị khởi tố, ông Lê Tùng Vân được tại ngoại để phục vụ điều tra

Ngày 5/1, cơ quan tố tụng đã khởi tố vụ án, bị can Lê Tùng Vân 'Tịnh thất Bồng Lai' với ba tội danh: tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân và đặc biệt là tội loạn luân. Theo điều tra, người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai đã quan hệ với loạn luân với 2 con gái ruột và có 3 người con mới chỉ vài tuổi.

Hiện tại, Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với 4 người sống ở "Tịnh thất Bồng Lai" gồm: ông Lê Tùng Vân (90 tuổi); Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi); và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi). 3 người ngoại trừ ông lê Tùng Vân đã bị tạm giam để phục vụ điều tra. Cả 4 người trên đều bị khởi tố vì tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Nhiều năm qua, Tịnh Thất Bồng Lai đã gây nhức nhối dư luận khi xuất hiện những nghi ngờ liên quan đến việc trục lợi từ thiện, lừa đảo, mạo danh Phật pháp, cơ sở nhận nuôi trẻ mồi côi...Để có thể chiếm được lòng tin của đông đảo mạnh thường quân trong và ngoài nước, ông Lê Tùng Vân và những người sống cùng có những cách thức bài bản, tinh vi để qua mặt cộng đồng trong suốt thời gian dài.

Bằng việc đưa các cá nhân tham gia hàng loạt show truyền hình, Lê Tùng Vân đã gây dựng được lòng tin với khán giả cả nước. Đặc biệt 5 chú tiểu tham gia Thách thức danh hài đã tạo tiếng vang lớn với 2 triệu người đăng ký trên youtube. Hiện tại vụ việc của Tịnh Thất Bồng Lai vẫn đang được dư luận đặc biệt quan tâm.