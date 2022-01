Cận cảnh Công an khám xét Tịnh Thất Bồng Lai: Ông Lê Tùng Vân cùng đệ tử lộ biểu cảm thất thần

Liên quan tới những nghi vấn về sai phạm ở Tịnh Thất Bồng Lai, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hoà, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố 4 bị cáo ở Tịnh Thất Bồng Lai bao gồm Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức.

Công an khám xét Tịnh Thất Bồng Lai

Đồng thời cảnh sát cũng cho khám xét hộ bà Cao Thị Cúc (nơi cho ông Lê Tùng Vân thuê làm Tịnh Thất Bồng Lai). Sở dĩ cơ quan chức năng tổ chức khám xét địa điểm trên là bời thời gian qua đã có nhiều đơn tố cáo gửi về lên án hành vi sai phạm của các 'tu sĩ' đang sinh sống tại đây.

Gương mặt thất thần của ông Lê Tùng Vân khi bị khám xét

Hiện tại, 3 bị cáo đang bị giam giữ tạm thời để phục vụ cho quá trình điều tra gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương. Riêng ông Lê Tùng Vân được tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú trong khi cơ quan Công an đang thu thập chứng cứ điều tra.

Lê Thanh Nhất Nguyên

Tại thời điểm khám xét, gương mặt của 'thầy ông nội' cùng các đệ tử ruột đều lộ rõ vẻ thất thần. Được biết, theo kết quả giám định ADNông Lê Tùng Vân có quan hệ huyết thống với đứa trẻ mới chỉ vài tuổi. Cụ thể, người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai có 3 con với ít nhất 2 người con gái ruột của ông. Như vậy, ông Lê Tùng Vân có khả năng sẽ bị khởi tố với tội loạn luân và chiếm đoạt tài sản.

Lê Thanh Tùng Dương

Lê Thanh Hoàn Nguyên

Nhiều năm qua, Tịnh Thất Bồng Lai đã ngang nhiên hoạt động dưới vỏ bọc của một cơ sở Phật giáo. Những người ở đây cạo trọc, mặc áo tu nhưng thực ra đều là giả mạo. Những 'thầy' ở đây tự xưng là người xuất gia thường xuyên lên mạng kêu gào ủng hộ nhằm trục lợi từ các mạnh thường quân trong và ngoài nước.