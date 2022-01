Chân dung đệ tử kín tiếng nhất của Lê Tùng Vân ở Tịnh Thất Bồng Lai: Trùm cuối một tay quản hết tiền

Mới đây, Cơ quan Công an huyện Đức Hoà, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố 4 bị cáo ở Tịnh Thất Bồng Lai bao gồm Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân. Trong số 3 đệ tử của 'thầy ông nội' bị khởi tố, Lê Thanh Trùng Dương là người có thân thế bí ẩn, ít người biết đến nhất.

Chân dung 4 đối tượng ở Tịnh Thất Bồng Lai bị khởi tố

Nếu như Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên thường xuyên hoạt động mạng xã hội, đăng tải các clip hát hò thì Lê Thanh Trùng Dương lại rất kín tiếng. Trên trang cá nhân, Trùng Dương không bao giờ hé lộ điều gì về cuộc sống cá nhân. Nhân vật này chỉ thi thoảng xuất hiện chung trong các clip của Tịnh Thất Bồng Lai. Lê Thanh Trùng Dương nhận nhiệm vụ chăm sóc các chú tiểu ở Tịnh Thất Bồng Lai.

Lê Thanh Trùng Dương là nhân vật bí ẩn nhất Tịnh Thất Bồng Lai

Theo một số thông tin, Lê Thanh Trùng Dương là người nắm giữ hết sổ sách và quản lý toàn bộ tiền bạc ở Tịnh Thất Bồng Lai. Thân thế của vị 'tu sĩ' này cũng là một dấu hỏi lớn với dư luận. Lê Thanh Trùng Dương từng chia sẻ chi tiết bất ngờ về mẹ ruột:

“Từ đó tới giờ tôi không biết mẹ mình là ai vì mồ côi từ nhỏ, được sư phụ nuôi, cho nên tôi không biết mẹ là gì. Tôi được biết rằng mẹ tôi đã mất rồi".

Tuy nhiên theo nguồn tin của Vietnamnet, 3 đệ tử Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên, Trùng Dương đều là con ruột của 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân với những người phụ nữ khác nhau. 3 đối tượng trên bị khởi tố vì đã đồng lõa với ông Lê Tùng Vân tham gia vào hoạt động đăng tải các thông tin sai sự thật để lợi dụng lòng tin của mạnh thường quân, trục lợi từ thiện.

Hiện tại, 3 'đồ đệ' của ông Lê Tùng Vân đang bị tạm giam trong quá trình điều tra. Riêng 'thầy ông nội' được tại ngoại và bị cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến khi có kết quả chính thức.