Ngày 5/1 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hoà, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố 4 bị cáo ở Tịnh Thất Bồng Lai bao gồm Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi). Trong đó, ông Lê Tùng Vân bị khởi tố với 3 tội danh: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân và đặc biệt là tội loạn luân.

Cưỡng chế tháo dỡ công trình sai phạm trong Tịnh Thất Bồng Lai

Liên quan đến việc điều tra những sai phạm tại tổ chức này, trao đổi với báo Dân Trí, lãnh đạo UBND huyện Đức Hòa cho biết:

"UBND huyện đã nắm bắt việc xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích tại hộ của bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây. UBND xã Hòa Khánh Tây đã lập biên bản vụ việc và đang chờ thời gian thích hợp để tiến hành cưỡng chế. Hiện nay, UBND huyện đang tập trung giữ hiện trường, phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ những sai phạm tại đây".

Tuy nhiên dù chưa có văn bản quyết định tháo dỡ nhưng nhóm công nhân được ông Lê Tùng Vân thuê đã chủ động tháo dỡ công trình đang xây dựng bên trong Tịnh Thất Bồng Lai. Hiện tại UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo cơ quan chức năng tập trung phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ những sai phạm tại đây.

Chân dung 4 đối tượng ở Tịnh Thất Bồng Lai bị khởi tố

Những ngày vừa qua, thông tin Tịnh Thất Bồng Lai bị khởi tố do trong suốt thời gian dài vừa qua liên tục bị tố cáo với các tội danh như mạo danh Phật giáo, mạo danh cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi để trục lợi tiền từ thiện. Ngày 3/1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân. Đến ngày 4/1, nhận được tin báo các 'tu sĩ' ở đây có dấu hiệu lừa đảo tiền từ thiện, Công an Đức Hòa đã tổ chức bắt quả tang và khám xét tại hộ bà Cao Thị Cúc, làm việc với một số trường hợp sinh sống tại đây. Hiện tại, có 3 đối tượng đang bị giam giữ tạm thời gồm Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàng Nguyên, lê Thanh Trùng Dương. Riêng 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân được tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra.