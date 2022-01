Đại tá Công an tỉnh Long An lên tiếng về vụ Tịnh Thất Bồng Lai, hé lộ tình tiết về sổ 'kinh nguyệt'

Liên quan đến những thắc mắc của dư luận về vụ Tịnh Thất Bồng Lai, tại buổi họp báo thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của tỉnh Long An, Đại tá Văn Công Minh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An thông tin thêm:

Đại diện Công an tỉnh Long An thông tin thêm về vụ Tịnh Thất Bồng Lai

"Chúng tôi đang điều tra, phối hợp cùng Viện kiểm sát, Tòa án để thống nhất và đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc. Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan điều tra chỉ mang yếu tố chủ quan, cần thống nhất các tội danh với Tòa án, Viện kiểm sát. Khi có kết quả cuối cùng sẽ cung cấp thông tin với báo chí".

Đại diện Công an tỉnh Long An cũng cho biết trong thời gian dài trở lại đây, cơ quan này liên tục nhận được các đơn thư tố cáo của người dân về những sai phạm của 'thầy trò' Tịnh Thất Bồng Lai. Những sai phạm đó chủ yếu liên quan đến vấn đề trục lợi từ thiện, loạn luân, xâm phạm lợi ích của cá nhân, tổ chức...

Sau khi thu thập các bằng chứng, ngày 5/1, Công an huyện Đức Hoà, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố 4 bị cáo ở Tịnh Thất Bồng Lai bao gồm Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân.

Cơ quan công an lại thu giữ được cuốn sổ ghi chép lại 'chu kì kinh nguyệt' của những người phụ nữ tại đây

Trong khi đó, cư dân mạng lại bất ngờ lan truyền hình ảnh về cuốn sổ ghi chép 'chu kì kinh nguyệt' của nhiều phụ nữ sinh sống tại Tịnh Thất Bồng Lai. Thông tin trên khiến nhiều người hoang mang. Trước đó, theo nguồn tin của Vietnamnet, ông Lê Tùng Vân đã có kết quả giám định ADN trùng khớp với 3 đứa trẻ khi quan hệ với nhiều người phụ nữ khác nhau trong đó có cả em gái.