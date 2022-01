Dù được Bộ Công an tuyên bố vô tội, Thủy Tiên cũng hết đường trở lại showbiz vì bị netizen tẩy chay

Mới đây, Thủy Tiên đã chính thức tái xuất sân khấu sau một thời gian dài vắng bóng. Chương trình âm nhạc mang chủ đề chào xuân 2022 được Thủy Tiên và ekip đầu tư vô cùng hoành tráng với các ca khúc nhạc xuân mang màu sắc tươi sáng, tươi vui. Có thể nói, chương trình trên là nỗ lực đưa Thủy Tiên trở lại showbiz sau hàng loạt ồn ào liên quan đến chuyện từ thiện ở miền Trung.

Tuy nhiên, dù đã ra mắt 1 ngày nhưng ca khúc Xuân ơi xuân của bà xã Công Vinh chỉ thu lại lượng người xem lẹt đẹt trên yotube. Với vị trí của một ngôi sao được chú ý nhất nhì trong showbiz hiện tại, con số 15 ngàn view sau 24h công chiếu quả là con số đáng thất vọng.

Sản phẩm của Thủy Tiên bị tẩy chay toàn tập

Bên dưới phần bình luận, netizen phẫn nộ tràn vào và để lại những bình luận chỉ trích hết sức tiêu cực: 'Nghề chính đâu phải đi hát', 'Không muốn nghe luôn', 'Còn thở còn anti'...

Trước đó, ngày 23/1, Bộ Công an đã chính thức đã ra thông báo quyết định không khởi tố hình sự đối với loạt nghệ sĩ trong đó có Thủy Tiên do không tìm thấy dấu hiệu phạm tội. Như vậy,Thủy Tiên đã chính thức được 'minh oan' sau gần 1 năm bị tẩy chay do những nghi vấn xoay quanh chuyện sao kê tài khoản kêu gọi từ thiện.

Chia sẻ về quãng thời gian bị búa rìu dư luận gây sức ép, Thủy Tiên cho biết cô đã trải qua vô số áp lực kinh khủng. Ngay cả gia đình, con cái của Thủy Tiên cũng trở thành nạn nhân của những bình luận ác ý trên mạng xã hội.

Kết luận của Bộ Công an về vụ nghi vấn ăn chặn từ thiện

"Gia đình tôi chịu điều tiếng và bị tấn công khủng khiếp. Sự việc rối ren đến mức tôi nghĩ không thể nào tệ hơn được nữa. Tôi thường tự hỏi: "Chẳng lẽ sự nghiệp gây dựng gần 20 năm nay bị mất hết trong phút chốc chỉ vì mình đi giúp người?". Tôi đau đớn vì không làm gì sai trái lương tâm, đạo đức", bà xã Công Vinh trả lời trên Vnexpress.

Có thể thấy dù Bộ Công an đã đưa ra kết luận chính thức nhưng uy tín và danh dự của Thủy Tiên nói riêng và các nghệ sĩ nói chung cũng khó có thể khôi phục. Một cộng đồng khán giả vẫn giữ nguyên suy nghĩ 'tẩy chay'. Để có thể chiếm lại lòng tin của người hâm mộ, những nghệ sĩ này cần nỗ lực rất nhiều trong các sản phẩm nghệ thuật trong tương lai.