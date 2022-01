Lai lịch 'không phải dạng vừa' của nam thanh niên cướp ngân hàng ở Hải Phòng: 13 tuổi đã trộm cắp

Ngày 9/1, sau 1 ngày truy bắt Công an TP Hải Phòng cho biết đã tóm được đối tượng cướp ngân hàng khi hắn đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đối tượng là Nguyễn Văn Nam sinh năm 1998 trú xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng. Trước đó, vào chiều 7/1, Nam đã cầm theo súng xông vào một ngân hàng ở Hải Phòng đe dọa nữ nhân viên phải xếp tiền vào balo. Sau khi cướp được 3 tỷ, Nam cướp xe của nhân viên bảo vệ rồi tẩu thoát. Nguyễn Văn Nam sau đó đã đi lên Hà Nội tậu một chiếc xe phân khối lớn Kawasaki Ninja ZX-10R 2021 với giá 700 triệu đồng.

Nguyễn Văn Nam tại cơ quan Công an

Tại nơi Nam bị bắt, lực lượng Công an thu giữ 2 khẩu súng, 40 viên đạn, 1 xe máy, 1 điện thoại và 1,2 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo địa phương nơi Nguyễn Văn Nam cư trún cho biết gia đình Nam chỉ có mẹ và 2 anh em. Dù thường xuyên nói đạo lý trên mạng xã hội nhưng ngoài đời, đối tượng này lại khá kín tiếng. Từ nhỏ, Nguyễn Văn Nam đã có hành vi trộm cắp.

Camera ghi lại cảnh Nguyễn Văn Nam cướp ngân hàng chiều 7/1

"Từ năm 2011 (khi đó Nam 13 tuổi) đã phải đi giáo dưỡng 2 năm về hành vi trộm cắp tài sản. Sau khi trở về Nam rất ít khi có mặt ở địa phương. Trong những lần ít ỏi trở về Nam cũng khá kín tiếng", vị lãnh đạo địa phương cho hay.

Nguyễn Văn Nam lúc bị bắt

Phải chịu hình phạt thích đáng từ sớm nhưng Nguyễn Văn Nam vẫn không cải đổi thậm chí còn thực hiện những hành vi táo tợn hơn. Với hành vi cướp ngân hàng lần này, Nguyễn Văn Nam sẽ phải trả giá rất đắt trước pháp luật.

Mới đây, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhiệt liệt biểu dương chiến công của Công an thành phố Hải Phòng và Cục nghiệp vụ Bộ Công an đã tích cực điều tra, khám phá nhanh vụ cướp tài sản vừa xảy ra trên địa bàn quận Hải An, TP. Hải Phòng.