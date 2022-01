Luật sư tiết lộ lý do bất ngờ giúp ông Lê Tùng Vân Tịnh Thất Bồng Lai được tại ngoại

Ngày 5/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hoà, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố 4 bị cáo ở Tịnh Thất Bồng Lai bao gồm Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức. Riêng ông Lê Tùng Vân còn thêm tội chiếm đoạt tài sản và loạn luân.

Tuy nhiên chỉ có 3 người bị bắt tạm giam là Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương. Còn ông Lê Tùng Vân được tại ngoại và bị cấm đi khỏi nơi cứ trú trong quá trình điều tra.

Theo luật sư Nguyễn Xuân Toán, Văn phòng luật sư Bình An, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho báo Công Luận biết:

“Ông Lê Tùng Vân được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú có thể là do cơ quan điều tra mới chỉ bị khởi tố bị can về một tội danh ít nghiêm trọng. Một cơ sở quan trọng khiến cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn như vậy với ông Vân là vì ông này đã 90 tuổi, thoả mãn điều kiện tại ngoại là "người già yếu, có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng".

Trong trường hợp khi CQĐT tiếp tục công bố quyết định khởi tố bị can ông Lê Tùng Vân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tội Xâm phạm tình dục (Hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu..) với tình tiết định khung là "có tính chất loạn luân" thì biện pháp tạm giam có thể sẽ áp dụng với Lê Tùng Vân.

Trước đó, theo nguồn tin từ Vietnamnet, kết quả giám định ADN của cơ quan chức năng xác nhận ông Lê Tùng Vân có quan hệ huyết thống với đứa trẻ mới chỉ vài tuổi. Cụ thể, người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai có 3 con với ít nhất 2 người con gái ruột của ông.