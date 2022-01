Người mẹ có con từng bị sát hại ở Nhật lên tiếng vụ bé 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành đến chết

Năm 2017, vụ án bé Nhật Linh bị sát hại đã gây rúng động dư luận 2 nước Nhật - Việt. Dù đã 5 năm trôi qua nhưng nỗi đau mà bố mẹ bé phải chịu chưa ngày nào vơi bớt. Cho đến giờ, vụ án bé Nhật Linh vẫn khiến nhiều người đau đớn và xót xa tột cùng. Một bé gái 9 tuổi với tương lai hứa hẹn ở phía trước đã bị giết hại dã man tại nơi đất khách quê người.

Vụ việc bé gái 8 tuổi ở Bình Thạnh mới đây bị chính dì ghẻ và bố ruột bạo hành đến chết lại tiếp tục khơi dậy sự phẫn nộ trong cộng đồng. Chị Nguyễn Thị Nguyên (mẹ ruột bé Nhật Linh) đã vô cùng phẫn nộ trước hành động tàn nhẫn của Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái với bé V.A. Cụ thể, chị Nguyên viết trên trang cá nhân:

"Nhìn tấm ảnh V.A lúc cuối đời người ta chụp lại, nhìn những vết thương vằn vện trên thân thể bé nhỏ của con, thực sự đau xót vô cùng! Và tôi lại nhớ tới con tôi, Nhật Linh. Tại sao trên đời lại có những loại ác quỷ độc ác đến thế? Cực lực lên án tội ác, tội phạm hãm hại trẻ em. Những kẻ hãm hại sát hại trẻ em cần phải có hình phạt thích đáng để làm gương cho những kẻ có ý đồ phạm tội khác! Trung Thái còn ác độc hơn cả dì ghẻ Quỳnh Trang, vì V.A là máu mủ của hắn, là con hắn đẻ ra cơ mà? Tại sao lại ác thế ? Người dưng nước lã người ta còn đau xót phẫn nộ mà sao người bố lại như thế? Căm thù lũ bất nhân hãm hại trẻ em!".

Hiện tại, theo Người lao động, ngày 7/1, VKSND TP HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt để tạm giam của công an cùng cấp đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) về tội "Giết người" và "Hành hạ người khác". Ngoài ra, VKSND TP HCM cũng đã phê chuẩn các quyết định của công an đối với bị can Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP HCM) về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm".

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Võ Quỳnh Trang cùng chồng sắp cưới là Nguyễn Kim Trung Thái đã nhiều lần đánh đập, bạo hành bé V.A. Trong suốt 4 tiếng từ 12h đến 16h ngày 22/12, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã liên tục đánh đập khiến bé V.A tử vong trong tình trạng bị phù phổi cấp, xuất hiện nhiều vết bầm tím quanh người, đầu có vết rách.