Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thăm, tặng quà Tết công nhân lao động và nhân viên y tế

Công ty Star là thành viên của Tập đoàn Crystal có trụ sở tại Hong Kong, hoạt động trong lĩnh vực giặt là, in thêu sản phẩm dệt may và thực hiện gia công lại sản phẩm dệt may. Công ty có hơn 6.200 cán bộ, nhân viên, người lao động. Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, mặc dù thời gian qua gặp nhiều khó khăn bởi dịch Covid-19, nhưng, Công ty vẫn nỗ lực đảm bảo việc làm, tiền lương, thưởng cho người lao động.

Công ty đã chi trả lương tối thiểu cho toàn bộ người lao động trong thời gian Công ty bị phong tỏa và cho người lao động bị cách ly; hỗ trợ 80 nghìn đồng/ngày và nhu yếu phẩm cho người lao động là F1 phải cách ly tập trung; hỗ trợ nhu yếu phẩm cho công nhân thuê trọ, công nhân có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ thêm 150 nghìn đồng/người/ngày cho người lao động khi tham gia làm việc "3 tại chỗ". Đến nay, Công ty cũng đã chi trả lương tháng 13 và thưởng tết âm lịch cho người lao động để kịp sắm Tết; đồng thời, tổ chức thăm, tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn; hơn 60% người lao động đã tiêm mũi 3.

Chúc mừng những thành quả của Công ty Star đã đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng chia sẻ với những khó khăn của đơn vị trong năm vừa qua; đồng thời, ghi nhận Công ty đã chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là thời điểm Công ty phát sinh ca F0 đầu tiên và phải tiến hành giãn cách gần 1 tháng.

Dù vậy, Công ty vẫn bảo đảm đầy đủ quyền lợi và có hỗ trợ cho người lao động. Điểm lại những kết quả đạt được của thành phố Hà Nội trong năm qua, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Hà Nội đã nỗ lực phòng, chống dịch tốt, cho nên, tất cả các khu công nghiệp trên địa bàn đều được duy trì hoạt động, sản xuất không bị gián đoạn. Đến nay, có thể khẳng định thành công rất lớn của Hà Nội là không bị khủng hoảng về lao động và duy trì được hoạt động sản xuất công nghiệp. Đặc biệt, các cấp Công đoàn Thủ đô đã có nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ đoàn viên, người lao động; hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bày tỏ vui mừng với không khí Tết đã về đến phân xưởng của Công ty Star, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chúc mừng Công ty đã vượt qua 1 năm rất khó khăn và mong muốn, trong thời gian tới, Công ty sẽ phát triển hơn nữa, từ đó, tiếp tục chăm lo tốt hơn cho đời sống người lao động. * Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, lãnh đạo đơn vị cho biết, Bệnh viện đã làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ được Sở Y tế và lãnh đạo thành phố Hà Nội giao, được đánh giá Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch đạt trên 94%.

Cùng với đạt kết quả cao trong nhiệm vụ chuyên môn, Bệnh viện cũng làm tốt công tác xây dựng Đảng, tổ chức các phong trào thi đua và chăm lo đời sống cho cán bộ, người lao động… Nhằm chủ động các tình huống, phương án trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông Đào Thiện Tiến cho biết: Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn cấp cứu, kế hoạch trực cấp cứu, khám chữa bệnh và phòng chống dịch tại Bệnh viện, an ninh trật tự phòng chống cháy nổ… đồng thời, có các hoạt động chăm lo đời sống cán bộ nhân viên y tế, chế độ chính sách cho bệnh nhân nằm điều trị nội trú và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những thành tích mà Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã đạt được thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện trong việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân Thủ đô; đồng thời, mong muốn, với truyền thống và kinh nghiệm vốn có, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông sẽ chia sẻ thông tin để tư vấn cho các bệnh viện địa phương trong công tác điều trị, khám, chữa bệnh, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các y, bác sĩ tuyến đầu trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và đề nghị lãnh đạo Bệnh viện tiếp tục thực hiện tốt; đề nghị các y, bác sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng ứng trực khám, chữa bệnh phục vụ Nhân dân. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến gửi lời chúc an khang, hạnh phúc tới toàn thể người lao động Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và gia đình cùng các bệnh nhân đang điều trị, không thể về nhà đón Tết có một mùa Xuân mới đầm ấm, an vui.