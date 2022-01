Rùng mình thủ đoạn nữ sinh giết cha ruột rồi giấu xác bằng xi măng, đốt nhà để tạo hiện trường giả

Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định bắt tạm giam nữ sinh Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi) vì xác định là nghi phạm số 1 trong vụ án cái chết của ông Tống Hồng Điệp ( sinh năm 1968, là cha ruột của Linh).

Tống Thị Tùng Linh tại cơ quan điều tra

Do có mâu thuẫn với cha đẻ từ trước, Tống Thị Tùng Linh đã lên kế hoạch giết chính bố ruột. Cụ thể, Linh khai nhận ngày 18/1 Linh đến chợ Kim Biên để mua 1kg chất độc xyanua với giá 500 ngàn đồng. Về đến nhà, Linh hòa chất độc vào nước trong tủ lạnh Sau khi ông Điệp uống có dấu hiệu nôn ói sau đó tử vong.

Hiện trường vụ án giết cha ruột rồi giấu xác phi tang

Biết cha đã chết, Linh kéo thi thể ông Điệp ra phía sau nhà rồi mua xi măng đắp lên giấu xác để che giấu hành vi giết người. Chưa dừng lại ở đó, Linh còn cố tình tạo hiện trường giả bằng cách đốt nhà rồi chạy sang nhà ông nội để cầu cứu.

Tại cơ quan chức năng, Linh khai gian rằng có người đột nhập vào nhà mình rồi nắm tóc kéo đầu Linh dậy nói: "Tao đã giết ba mày rồi, ân oán tao cũng trả xong, bây giờ tao đốt nhà mày". Người này sau đó còn đập đầu Linh khiến Linh ngất xỉu rồi bỏ đi.

Người dân bao vây xung quanh nhà ông Tống Hồng Điệp

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an đã phát hiện thi thể ông Tống Hồng Điệp bị giấu trong xi măng. Qua các bước điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phối hợp cùng Công an TP. Bà Rịa đã truy ra chính Tống Thị Tùng Linh là hung thủ giết cha ruột. Công an cũng thu giữ 3 chai nước có chứa chất độc Xyanua và một số cục tinh thể màu trắng nghi là chất độc được vứt ở thùng rác nhà ông Điệp. Hiện tại, Linh đã khai nhận hành vi đầu độc chết cha ruột, rồi dựng hiện trường giả như trên.

Vụ án chấn động khiến người dân xung quanh vô cùng bàng hoàng, rợn tóc gáy. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục tiến hành các bước điều tra.